Béisbol Juvenil 2026 | Así quedaron los piques para la ronda de ocho del campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 dio un paso clave rumbo a la fase decisiva con la realización oficial del pique de refuerzos de la Ronda de Ocho, evento que se llevó a cabo en las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y que fue transmitido en vivo a través del canal Fedebeis Zone en YouTube y las redes sociales oficiales.

La jornada marcó el inicio formal del camino hacia la Serie de 8, que arrancará este viernes 30 de enero, con los ocho equipos clasificados afinando sus plantillas en busca del ansiado boleto a las semifinales del torneo juvenil más importante del país.

El orden del pique quedó establecido de la siguiente manera: Coclé tuvo la primera escogencia, seguido por Chiriquí, Herrera, Panamá Metro, Chiriquí Occidente, Panamá Este, Los Santos y Panamá Oeste.

Con la primera selección global, el equipo de Coclé apostó por el poder ofensivo y la versatilidad defensiva al elegir al primera base y receptor Carlos Burac, proveniente de las Águilas Harpías de Darién, reforzando una alineación que ha sido una de las más productivas del campeonato.

En la segunda posición, Chiriquí, bajo la dirección del manager Ángel Chávez, seleccionó al jugador utility Omar Vargas de Veraguas, un pelotero con experiencia a nivel nacional e internacional, capaz de cubrir múltiples posiciones en el cuadro y los jardines.

Por su parte, Herrera utilizó su tercer turno para fortalecer su rotación de pitcheo. El manager Rodrigo Tello se decantó por el lanzador zurdo Eddie Miller, de Bocas del Toro, quien tuvo una destacada actuación con el equipo “Tortuguero” durante la fase regular.

En la cuarta escogencia, Panamá Metro, dirigido por José Murillo III, apostó por talento de casa al seleccionar al lanzador Reynaldo González, reforzando un cuerpo de pitcheo que ha sido clave en su camino a la Ronda de Ocho.

El quinto turno fue para Chiriquí Occidente, donde el manager José “Cheo” Murillo IV eligió al receptor Néstor Ramos de Darién, buscando solidez defensiva y liderazgo detrás del plato.

Panamá Este, en la sexta casilla, se inclinó por el jugador Adrián Fuentes de Bocas del Toro, mientras que Los Santos, con la séptima selección, sumó a Melkys López de Veraguas. Finalmente, en el pique número ocho, Panamá Oeste y su manager Dimás Ponce escogieron al jardinero Edward Delgado de Colón.

Orden oficial de refuerzos – Serie de 8

Coclé: Carlos Burac (Darién) Chiriquí: Omar Vargas (Veraguas) Herrera: Eddie Miller (Bocas del Toro) Panamá Metro: Reynaldo González (Metro) Chiriquí Occidente: Néstor Ramos (Darién) Panamá Este: Adrián Fuentes (Bocas del Toro) Los Santos: Melkys López (Veraguas) Panamá Oeste: Edward Delgado (Colón)

Con los refuerzos definidos, la Serie de 8 del Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 promete enfrentamientos de alto nivel, duelos de lanzadores electrizantes y estadios llenos de fanaticada. La mesa está servida para un cierre de campeonato cargado de emoción, talento joven y pura pasión por el béisbol panameño.

Con información de Fedebeis