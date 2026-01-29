Béisbol Juvenil 2026 | Mira EN VIVO los piques de la ronda de 8 del campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 entra en su etapa más emocionante con la llegada de los piques de la Serie de 8, donde los mejores equipos del torneo se preparan para una batalla sin margen de error en busca del pase a las semifinales.

Los ocho clasificados que siguen en carrera son: Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos, Chiriquí Occidente y Herrera, novenas que demostraron solidez tanto en ofensiva como en pitcheo a lo largo de la ronda regular y que ahora prometen enfrentamientos de alto voltaje en esta fase decisiva.

Entre los duelos que más expectativa generan se encuentran los cruces tradicionales entre potencias históricas del béisbol juvenil panameño. Panamá Metro, con su ofensiva explosiva y una rotación de lanzadores profunda, se perfila como uno de los grandes favoritos, pero tendrá que medirse ante rivales que llegan con hambre de gloria y planteles bien balanceados.

Por su parte, Chiriquí y Chiriquí Occidente representan el orgullo del occidente del país, con equipos conocidos por su disciplina táctica, defensa sólida y un pitcheo que suele marcar la diferencia en los momentos clave. En el centro del país, Coclé y Herrera llegan como escuadras combativas, capaces de sorprender con su agresividad en las bases y su capacidad para producir carreras en entradas finales.

La presencia de Panamá Oeste y Panamá Este también añade un ingrediente especial a la Serie de 8, ya que ambas regiones han mostrado un crecimiento notable en los últimos torneos, respaldadas por nuevas figuras juveniles que se han convertido en protagonistas del campeonato.

Finalmente, Los Santos, con su tradición beisbolera y su afición apasionada, buscará apoyarse en su experiencia en instancias finales para avanzar un paso más hacia el título.

La Serie de 8 del Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros promete estadios llenos, duelos de lanzadores de alto nivel y momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos. Con el margen de error reducido al mínimo, cada lanzamiento, cada turno al bate y cada jugada defensiva puede marcar la diferencia en el camino hacia la gloria nacional.