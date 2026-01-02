Béisbol Juvenil 2026 | La Inteligencia Artificial tiene a sus favoritos para levantar el título

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca este 3 de enero en Aguadulce y, más allá de la emoción propia del terreno, la inteligencia artificial permite anticipar escenarios con base en estadísticas históricas, rendimiento individual, continuidad técnica y calendario competitivo.

El modelo analiza variables como la profundidad de las rotaciones, la experiencia de los cuerpos técnicos y la capacidad ofensiva de cada novena para proyectar quiénes tienen mayores probabilidades de levantar el trofeo.

En este pronóstico, la IA identifica tres grandes favoritos —Coclé, Panamá Metro y Panamá Oeste—, seguidos por aspirantes de peso como Chiriquí, Herrera y Los Santos, y un grupo de “caballos negros” capaces de alterar cualquier predicción. El eje común que marcará la diferencia será el pitcheo dominante y la consistencia técnica, factores que históricamente definen el desenlace del torneo juvenil más importante de Panamá.

La ceremonia inaugural rendirá homenaje a tres leyendas coclesanas: David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín, símbolos de la tradición beisbolera de la región.

El Trío de Grandes Favoritos

Coclé (La Defensa del Trono) : Bicampeón vigente, inicia su ruta hacia el tricampeonato con la dirección de Rodrigo Merón y el brazo estelar de Dereck Gómez , capaz de caminar 6 o 7 episodios por apertura. La defensa, con figuras como Ricardo Acosta y Lucas López , refuerza su solidez.

: Bicampeón vigente, inicia su ruta hacia el tricampeonato con la dirección de y el brazo estelar de , capaz de caminar 6 o 7 episodios por apertura. La defensa, con figuras como , refuerza su solidez. Panamá Metro (La Tradición y el As) : Con 21 títulos en su historia, apuesta por el regreso de José Murillo III , un manager multiganador. Su gran carta es Fabián Carrera , “Lanzador del Año 2025”, con récord de 12-2 en las últimas dos temporadas .

: Con en su historia, apuesta por el regreso de , un manager multiganador. Su gran carta es , “Lanzador del Año 2025”, con récord de . Panamá Oeste (Estructura Profesional): Se consolida como aspirante gracias a un cuerpo técnico con experiencia en organizaciones MLB (Blue Jays y Astros). Su rotación la lidera el zurdo Joshua Martínez, invicto 6-0 en 2025, considerado uno de los brazos más difíciles de descifrar.

Aspirantes de Poder y Rotación

Chiriquí (Revancha del Ganao Bravo) : Finalista en 2025, regresa con un tridente de abridores ( Ortega, Guerra y Martínez ) y la joya juvenil Jayko Medina , campocorto de 15 años ya firmado por los Pittsburgh Pirates para 2027.

: Finalista en 2025, regresa con un tridente de abridores ( ) y la joya juvenil , campocorto de 15 años ya firmado por los para 2027. Herrera (El Juego Chico y Poder) : Bajo Rodrigo Tello , apuesta por velocidad y robo de bases. Su gran amenaza ofensiva es Julio Casas , con 14 jonrones en su carrera juvenil.

: Bajo , apuesta por velocidad y robo de bases. Su gran amenaza ofensiva es , con en su carrera juvenil. Los Santos (Dominio desde la Lomita): Dependen de su rotación encabezada por Brandy Mendoza (5-0 en 2025). La duda es la participación de Darían García, su mejor bate, por compromisos universitarios.

Caballos Negros y Sorpresas

Bocas del Toro (El Caballo de Troya) : Bajo Adolfo Rivera , llegan con bajo perfil pero con jugadores de experiencia profesional como Johan Downer y Jael Escobar .

: Bajo , llegan con bajo perfil pero con jugadores de experiencia profesional como . Chiriquí Occidente (Renovación Total) : Con José “Cheo” Murillo IV , buscan un cambio radical. Su as Darwin Santos lanza rectas de más de 91 MPH , intimidando a cualquier rival.

: Con , buscan un cambio radical. Su as lanza rectas de más de , intimidando a cualquier rival. Panamá Este (Juventud y Velocidad): Dirigidos por Sebastián Arroyo, cuentan con brazos de poder como Roderick Rodríguez (90-92 MPH), recién firmado por los Seattle Mariners.

Duelo inaugural clave

El choque entre Colón y Coclé marcará el termómetro del campeonato. Coclé buscará validar su favoritismo, mientras Colón, bajo Rigoberto Catuy, apuesta por la armonía de un grupo con 10 jugadores que repiten para intentar dar la sorpresa desde el primer día.

Conclusión del pronóstico

Si el pitcheo de Panamá Metro y Panamá Oeste se mantiene sano, son los rivales más fuertes para evitar el tricampeonato de Coclé. Sin embargo, la profundidad de Chiriquí y la explosividad de Bocas del Toro podrían alterar cualquier tabla de posiciones pensando en la Ronda de Ocho. El torneo promete ser de altísimo nivel, con el pitcheo dominante y la continuidad técnica como ejes fundamentales.

