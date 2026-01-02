Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí Occidente apunta a un cambio drástico de resultados

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La novena de Chiriquí Occidente se prepara para encarar el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una transformación profunda que va mucho más allá de lo estético.

El cambio de “look” es solo la cara visible de un proyecto que apunta a una renovación integral, tanto en lo deportivo como en la mentalidad competitiva, de cara al certamen que arrancará el próximo 3 de enero, con seis partidos en la jornada inaugural.

Bajo la dirección de la Liga Provincial de Chiriquí Occidente, presidida por “Kako” Araúz, el equipo ha dado pasos firmes hacia una nueva identidad. La llegada del joven estratega José “Cheo” Murillo IV marca el inicio de una etapa distinta, apostando por un manager moderno, agresivo y con visión, capaz de implementar un estilo de juego dinámico y sin complejos. Su liderazgo es visto como una de las grandes fortalezas del grupo occidental para el 2026.

En el terreno, el principal bastión del equipo será nuevamente el pitcheo, encabezado por el derecho Darwin Santos, llamado a ser el as de la rotación. Santos atraviesa un momento sobresaliente: con 6.1 pies de estatura y una recta que supera consistentemente las 91 MPH, se perfila como un lanzador dominante y determinante en cada apertura. Su presencia brinda confianza plena al cuerpo técnico y estabilidad a una rotación que promete ser competitiva.

El cuerpo de lanzadores se refuerza además con los brazos de Jhosmar Pinto y Manuel Viquez, conocidos como los “Duros”, dos serpentineros con la capacidad de responder en situaciones clave y complementar el trabajo del estelar #1. Esta profundidad en el staff de pitcheo se perfila como una de las grandes armas de Occidente en el torneo.

A la ofensiva y defensa, Haiján Hernández emerge como el verdadero “Caballo” del equipo. Su versatilidad, capacidad para batear, correr con agresividad y adaptarse a diferentes roles lo convierten en una pieza clave en su tercera temporada con los occidentales. Su experiencia y energía pueden marcar diferencia en partidos cerrados.

Otro punto alto es la incorporación de James Salcedo, quien llega tras ser figura en la categoría Juvenil y se suma como refuerzo mayor de 18 años, aportando madurez, talento y un “plus” competitivo que fortalece el roster.

Con una base sólida de jugadores, un nuevo cuerpo técnico, una identidad renovada y un pitcheo que promete intimidar, Chiriquí Occidente se presenta como un equipo dispuesto a romper esquemas y dejar huella en el Béisbol Juvenil 2026. El cambio de imagen es solo el inicio de una apuesta ambiciosa que busca resultados dentro del diamante.

