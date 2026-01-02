Béisbol Juvenil 2026| Colón vs Coclé: ¿Cuándo y dónde ver el partido inaugural del campeonato nacional?

Panamá/Un nuevo año se pone en marcha y, con ello, aumenta el deseo de los fanáticos de ponerse sus camisetas y apoyar a los equipos de sus provincias que competirán en la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Aunque hay seis partidos en la cartelera de la primera fecha, uno de ellos marcará la inauguración del certamen. Ese es el que protagonizarán los equipos de Colón y Coclé.

El partido

Colonenses y coclesanos saldrán al terreno de juego del estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce con el deseo de arrancar el certamen con una victoria.

Los 'Beep Beep' de Colón afrontan el torneo con el objetivo de trascender y mejorar el desempeño de años anteriores.

Rigoberto Catuy, quien destacara como pelotero con la provincia colonense, tiene la misión de guiar a un grupo de jóvenes que quieren llevar a ese colectivo lo más lejos posible en el campeonato.

"Estamos enfocados, ha sido un trabajo duro, seguimos trabajando con una sola meta, llevar a Colón a lo más lejos que podamos llegar esta campaña. Tenemos talento, un cuerpo de serpentineros de calidad y la ofensiva también dará su gran aporte", expresó Catuy a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Por otra parte, Coclé llega a este certamen con la etiqueta de favorito. Después de conquistar el título de campeón nacional por dos años consecutivos (2024 y 2025), la 'Leña Roja' busca la chispa que le permita encenderse hasta alcanzar el tricampeonato.

El elenco coclesano apuesta por mantener la fórmula que le ha dado éxito en los últimos años, con Rodrigo Merón como manager y un grupo de jugadores que llevan procesos exitosos en las categorías menores que se refuerza con unidades que han sido determinantes en las conquistas recientes.

"Estamos aquí trabajando duro, en busca de una nueva corona. Saldremos a jugar duro, tenemos un compromiso y no hay otra salida que ganar o ganar, es nuestra consigna", manifestó Merón a la Fedebeis.

Además de que el juego será el que inaugure oficialmente el certamen, se espera una fiesta por todo lo alto en el recinto aguadulceño. Antes de que se dé el grito de 'playball', habrá una ceremonia con presentaciones artísticas. Además de que se espera la presencia de los expeloteros Benjamín Salamín, Darío Agrazal y David Rivas a quienes se les dedica el campeonato. Los tres homenajeados son figuras legendarias en el béisbol coclesano y formaron parte de la Selección de Béisbol de Panamá en varios torneos internacionales.

A tener en cuenta

Ese encuentro será el plato fuerte de una fecha en la que los 12 equipos participantes en el torneo tendrán su participación. A continuación dejamos datos puntuales sobre el juego.

Partido: Colón vs Coclé

Colón vs Coclé Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Sábado 3 de enero de 2026 Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera (Aguadulce, provincia de Coclé)

Estadio José Antonio Remón Cantera (Aguadulce, provincia de Coclé) Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. ¿Dónde verlo?: TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Resto de la jornada

Otros cinco partidos formarán parte de la primera fecha del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Esos cotejos serán los siguientes: