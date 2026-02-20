MLS 2026: Cinco figuras internacionales y el talento panameño que buscará brillar

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los Angeles, Estados Unidos/La MLS 2026 arranca este sábado con grandes expectativas. En su objetivo de consolidarse como una liga de caché internacional, el campeonato estadounidense mantiene y atrae figuras de talla mundial, combinando estrellas consolidadas con nuevos protagonistas.

A esto se suma la presencia de futbolistas panameños en la MLS, quienes buscarán dejar huella en la nueva temporada.

Cinco figuras a seguir en la MLS 2026

El astro argentino afronta su cuarta temporada con el Inter Miami CF tras conquistar el primer título del club y ganar su segundo MVP consecutivo. Messi está cerca de los 100 goles y los 100 partidos con Las Garzas, y apunta a ganar la Concachampions, además de llegar en ritmo al Mundial 2026.

El surcoreano disputará su primera campaña completa con Los Angeles FC, luego de una transferencia histórica. En 2025 marcó 9 goles y 3 asistencias en 10 partidos, revolucionando tanto dentro como fuera del campo al club angelino.

El colombiano es el fichaje estelar del Minnesota United FC. Con contrato inicial de seis meses, su objetivo es recuperar continuidad y liderar a un equipo que busca dar el salto definitivo en la liga.

El delantero alemán llega a San Jose Earthquakes como jugador designado hasta 2028. Proveniente del RB Leipzig, será clave en la ofensiva tras importantes salidas en el club californiano.

Refuerzo de lujo para Inter Miami, llega para asumir protagonismo en el ataque y mantener el alto nivel competitivo del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Panameños en la MLS 2026: talento canalero en expansión

La nueva temporada también tendrá presencia destacada de jugadores panameños en la MLS, quienes vienen de un 2025 con números interesantes.

Aníbal Godoy – San Diego FC

En 2025 disputó 30 partidos, anotó 1 gol, dio 2 asistencias, recibió 6 tarjetas amarillas y registró un rating de 7.0 según Flashscore. Su liderazgo en el mediocampo será fundamental.

Carlos Harvey – Minnesota United

Jugó 28 partidos, marcó 2 goles y dio 1 asistencia, con rating de 7.1. En la US Open Cup sumó 2 encuentros y una asistencia, mientras que en la Leagues Cup disputó 3 partidos y anotó un gol, mostrando versatilidad y aporte ofensivo.

Omar Valencia – New York Red Bulls

Participó en 20 partidos, brindó 5 asistencias, recibió 6 amarillas y tuvo rating de 6.8, consolidándose como pieza importante por banda.

La MLS 2026 promete espectáculo, figuras internacionales y protagonismo latinoamericano. Con estrellas como Messi y James acaparando reflectores, y con el crecimiento de los futbolistas panameños en la MLS, la temporada apunta a ser una de las más competitivas y mediáticas en la historia del campeonato estadounidense.

