Michael Amir Murillo fue titular por primera vez con el Besiktas| Así le fue al club turco y al jugador panameño

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un duelo vibrante por la fecha 22 de la Superliga de Turquía, el Besiktas se impuso 3-2 en su visita al Basaksehir, en un encuentro que combinó eficacia, intensidad y un desenlace agónico.

El conjunto local golpeó primero con el tanto de Davie Selke al minuto 36, reflejando en el marcador una ligera superioridad en la posesión (56%) y en la construcción del juego. Sin embargo, el Besiktas reaccionó antes del descanso gracias a Oh Hyeon-Gyu, que igualó al 43’.

En el complemento, Orkun Kökcü adelantó a la visita al 58’, capitalizando un tramo de mayor contundencia ofensiva. Aunque el Basaksehir insistió y encontró el empate a través de Bertug Yildirim al 88’, cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable, emergió Mustafa Hekimoglu en el minuto 90+6 para firmar el 3-2 definitivo.

Más allá del dominio territorial del Basaksehir, los números evidencian la mayor claridad del Besiktas en los metros finales. El cuadro visitante registró 2.53 goles esperados frente a 1.47 de su rival, pese a tener menos posesión y completar menos pases (224 contra 309). Ambos equipos estuvieron parejos en remates (14-13), aunque el Basaksehir disparó más a puerta (6-4). En grandes ocasiones, la ventaja también fue visitante (4-3).

El partido se disputó con intensidad pero sin expulsiones, y dejó cifras equilibradas en acciones a balón parado, con seis tiros de esquina para el local y cuatro para el Besiktas.

Murillo, presencia constante

El panameño Michael Amir Murillo jugó su primer partido como titular con el Besiktas, disputó los 90 minutos y firmó una actuación correcta, valorada con 6.5 por 365scores.com.

En ataque, generó una gran ocasión y aportó un pase clave, con 0.16 asistencias esperadas. Completó 18 de 22 pases (82% de efectividad), acertó su único centro y registró 42 toques de balón. En defensa, sumó seis recuperaciones y una intercepción, sin ser superado en el uno contra uno.

Sin brillar en los números ofensivos —apenas un remate desviado y 0.01 goles esperados—, Murillo cumplió en labores mixtas en un compromiso exigente que terminó celebrando el Besiktas con un triunfo de carácter sobre la hora.