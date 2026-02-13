Michael Amir Murillo | ¿Cuándo jugará el panameño con Besiktas en el fútbol de Turquía?

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Besiktas JK se prepara para un duelo clave este domingo 15 de febrero cuando visite al İstanbul Basaksehir FK, en un enfrentamiento directo por los puestos europeos en la Superliga de Turquía.

Todas las miradas desde Panamá estarán puestas en el defensor Michael Amir Murillo, quien podría aparecer como titular tras su reciente debut con el conjunto de las Águilas Negras.

El lateral panameño vio acción la semana pasada ingresando desde el banquillo y disputó 12 minutos, dejando buenas sensaciones. Murillo recibió una calificación de 6.8 y mostró personalidad en ambos costados del campo. Registró un disparo (0.02 xG), bloqueó un remate y ganó los dos duelos terrestres que disputó (100% de efectividad). Además, completó 5 de 6 pases (83% de precisión), incluyendo un centro acertado y tres pases precisos en el último tercio del campo, reflejando su habitual proyección ofensiva.

En defensa también aportó con un despeje y 14 toques de balón, mostrando seguridad en un tramo corto pero intenso de partido. Estos números alimentan la posibilidad de que el técnico Sergen le brinde mayor protagonismo en un choque determinante.

El Beşiktaş llega a esta jornada ocupando la quinta posición de la tabla con 37 puntos, mientras que el Başakşehir es sexto con 33 unidades. La diferencia es mínima y el compromiso tiene tintes de final anticipada, especialmente porque los blanquinegros jugarán en condición de visitante.

La llegada de Murillo al club turco se dio tras un episodio complejo en su etapa anterior con el Olympique de Marseille, donde no logró consolidarse bajo la dirección del entrenador Roberto De Zerbi. Sin embargo, el defensor canalizó esa experiencia como motivación para asumir este nuevo reto en el fútbol otomano.

A su arribo a Estambul, el panameño dejó claras sus intenciones:

"La familia lo es todo. Siento ese sentimiento de familia en el Beşiktaş. Intentaré corresponder al cariño de la afición en el campo", expresó.

También reveló detalles de su conversación con el estratega:

"Tuve una reunión con el entrenador Sergen y me explicó lo que espera de mí. Hablamos del plan de juego. Reflejaré sus expectativas en el campo".

Con la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de la afición, Michael Amir Murillo se perfila como una de las alternativas más interesantes para reforzar la defensa del Beşiktaş en un partido que puede marcar el rumbo del club en la segunda mitad de la temporada. Panamá estará atento a su posible primera titularidad en esta nueva etapa europea.

