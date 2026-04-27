Inadeh y ACP firman convenio para impulsar la capacitación técnica en el Canal

El acuerdo también contempla la creación conjunta de programas de capacitación con un fuerte componente práctico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fortalecimiento del capital humano en áreas estratégicas del país dio un paso importante tras la firma de un nuevo acuerdo interinstitucional. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de impulsar la capacitación técnica vinculada a las operaciones del Canal de Panamá.

El acuerdo fue firmado por la directora general del Inadeh, Yajaira Pittí, y el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez Morales. La iniciativa busca fortalecer las competencias del recurso humano que labora tanto en el Canal como en proyectos de infraestructura relacionados.

Como parte del convenio, el Inadeh asumirá un rol clave en la formación y certificación de personal en áreas técnicas como construcción, mantenimiento de infraestructura y operación de equipos, además de otras especialidades necesarias para el funcionamiento y desarrollo de los servicios conexos al Canal.

El acuerdo también contempla la creación conjunta de programas de capacitación con un fuerte componente práctico, el intercambio de conocimientos entre especialistas de ambas instituciones y la certificación de competencias laborales de los participantes.

Con esta alianza, se espera garantizar la disponibilidad de mano de obra calificada que responda a la creciente demanda de los proyectos vinculados al Canal de Panamá, al tiempo que se fortalecen las capacidades técnicas del país y se promueve el desarrollo profesional de los trabajadores panameños.