Falta de planta de tratamiento retrasa apertura del Centro Regional Universitario de San Miguelito en Chivo Chivo

Aunque no hay una fecha exacta de inauguración, las autoridades proyectan que el campus pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses, una vez se complete la planta de tratamiento y los trámites pendientes.

El nuevo campus del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), de la Universidad de Panamá (UP), ubicado en Chivo Chivo, se encuentra en su fase final de construcción y perfila una ampliación significativa en la oferta académica y capacidad estudiantil, tras años de limitaciones en las antiguas instalaciones, ubicadas en el sótano de la Gran Estación.

El subdirector del centro, Edgardo Rodríguez, informó que la obra presenta un avance del 98%, aunque aún queda pendiente la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, requisito clave para su puesta en funcionamiento.

El principal obstáculo para la entrega total del proyecto es la falta de esta infraestructura sanitaria, luego de que inicialmente se contemplara conectarse al sistema de saneamiento existente, opción que finalmente no fue viable.

Según explicó Rodríguez, el proyecto de la planta se encuentra en proceso de ajustes administrativos y presupuestarios, bajo una adenda, que depende de una aprobación en la Contraloría. Una vez se complete este trámite y cuente con la aprobación correspondiente, se estima que su construcción podría tomar alrededor de tres meses.

El traslado hacia estas nuevas instalaciones representa un cambio significativo para los estudiantes, tomando en cuenta que por décadas el Crusam operó en el sótano del centro comercial La Gran Estación, donde se reportaban problemas de filtraciones, humedad y limitaciones de espacio.

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Con el nuevo campus, se busca garantizar mejores condiciones de aprendizaje para una población que actualmente supera los 6,500 estudiantes, cifra que ha crecido considerablemente desde sus inicios en 1994, cuando apenas contaba con 900 alumnos.

El complejo universitario está diseñado para albergar hasta 12,000 estudiantes, lo que permitirá ampliar la oferta académica, especialmente en áreas que antes no podían desarrollarse por falta de infraestructura adecuada.

Actualmente, el centro ofrece 32 carreras, siendo las más demandadas:

Contabilidad

Derecho y Ciencias Políticas

Informática

Educación

Con las nuevas instalaciones, se incorporarán espacios como laboratorios especializados en el primer piso, lo que abrirá la puerta a carreras del área científica.

El proyecto contempla:

Cinco bloques de aulas (A, B, C, D y E)

139 salones de clases

11 laboratorios

Cuatro elevadores

Edificio de estacionamientos

Áreas administrativas y auditorios

Los laboratorios estarán ubicados en los primeros niveles, mientras que las aulas se distribuirán en los pisos superiores.

La obra inició con un costo estimado de 67 millones de dólares, pero actualmente asciende a aproximadamente 85 millones, debido a distintos factores, entre ellos la pandemia de COVID-19, que retrasó el inicio de los trabajos.

“Esto estaba para iniciar el 20 de abril del 2020… un mes antes estalla el COVID”, explicó el subdirector.

Los trabajos comenzaron finalmente en 2021, extendiendo los tiempos de ejecución del proyecto.

Aunque no hay una fecha exacta de inauguración, las autoridades proyectan que el campus pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses, una vez se complete la planta de tratamiento y los trámites pendientes.

La nueva sede no solo busca mejorar la calidad educativa, sino también responder a la creciente demanda universitaria en San Miguelito, una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.

Información de Fabio Caballero

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