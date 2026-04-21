Universidades estatales presentan informe y proyectan expansión con nuevas sedes

Entre los proyectos más próximos, el rector de la Universidad de Panamá señaló que el centro regional de San Miguelito está cerca de su culminación, lo que permitirá a estudiantes de este distrito acceder a la educación superior con mayor facilidad.

Panamá/Las universidades estatales presentaron sus informes memoria correspondientes al año 2025, en los que destacaron logros alcanzados y, sobre todo, los proyectos que buscan impulsar en los próximos años para ampliar la cobertura educativa.

El primero en sustentar fue el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien expuso avances de la institución y los planes en desarrollo, haciendo énfasis en la necesidad de contar con el presupuesto necesario para concretar estas iniciativas y continuar formando a los estudiantes.

Entre los proyectos más próximos, Flores señaló que el centro regional de San Miguelito está cerca de su culminación, lo que permitirá a estudiantes de este distrito acceder a la educación superior con mayor facilidad. “El centro ya tiene 99.9% de avance, lo único que le falta para nosotros inaugurarlo es la planta de tratamiento que ya la empresa me dijo que ya llegó la planta y que van a empezar en el proceso de instalación y eso está en una adenda que se nos hizo que hiciéramos unas correcciones, unos ajustes y ya lo hicimos y lo estamos remitiendo a la Contraloría y con eso ya yo digo que en tres meses pudiéramos estar inaugurando el centro”.

Posteriormente, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna, también presentó su informe, en el que destacó los logros institucionales y la intención de ampliar la presencia de la universidad en otras regiones del país mediante la construcción de nuevas sedes.

Laguna explicó que la estrategia busca acercar la educación a los estudiantes que enfrentan dificultades de traslado. “Lo que la universidad quiere es hacer lo que se hizo en nuestros primeros tiempos, cuando el doctor Víctor Levi decía que si el estudiante no puede llegar a la universidad, la universidad debe llegar al estudiante. Entonces tenemos esa intención de expandirnos hacia el área este, lo mismo que hacia el área de Arraiján. Nosotros tenemos el centro regional en Panamá Oeste saturado, una gran cantidad de estudiantes de Arraiján que no viaja hacia Chorrera, sino que viaja hacia Panamá”.

Entre los planes se contempla la creación de nuevos centros en Panamá Este, especialmente para estudiantes de Pacora y zonas aledañas, así como en Panamá Oeste, con énfasis en el distrito de Arraiján.

Durante la jornada también presentaron sus informes la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, mientras que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí no estuvo presente, pese a que había personal de la institución.

Las presentaciones reflejan la intención de las universidades de seguir creciendo y adaptarse a la demanda estudiantil, en un contexto donde el acceso y la infraestructura se mantienen como desafíos clave para el sistema de educación superior.

Con información de Jocelyn Mosquera.