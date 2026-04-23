Vásquez recuerda que la elección del administrador del canal de Panamá es decisión de su junta directiva

La directiva de la Autoridad del Canal de Panamá está conformada por 11 personas.

Panamá/En medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad, el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dejó claro que la elección del próximo administrador no depende de factores externos, sino de un proceso institucional interno liderado por la Junta Directiva.

Durante su intervención en CADE2026, enfatizó que “la selección del administrador del canal de Panamá es un proceso de la junta directiva del canal de Panamá; hay 11 personas que tienen que tomar esta decisión y son ellos los que tienen que decidir quién es el administrador”.

Vásquez destacó que esta decisión se toma en un momento clave tanto para el Canal como para el país, influido por dinámicas globales que impactan directamente la economía panameña.

Como recordarán, antes de que finalice el año, el Canal tendrá un nuevo administrador, tomando en cuenta que el periodo de Ricaurte Vásquez expira en septiembre de 2026.

Un contexto global que influye en la decisión

El administrador explicó que el entorno actual está marcado por múltiples factores que deben ser considerados. “En medio de toda la crisis geopolítica, de todos los resultados, de toda la volatilidad, de toda la incertidumbre, de todos estos elementos que hemos estado escuchando”, señaló, al referirse al panorama internacional.

Añadió que estas condiciones no son menores y que forman parte del análisis que realiza la Junta Directiva. “Todos esos elementos van a estar, deben estar siendo considerados en la decisión que ellos tienen que tomar”, indicó.

Panamá ante un punto de inflexión

Vásquez planteó que el país atraviesa un momento similar al vivido durante la ampliación del Canal, en el que decisiones estratégicas marcaron su rumbo económico.

“El Canal y posiblemente Panamá están, al igual que en el momento de la ampliación, en un punto de inflexión de corrientes económicas internacionales y políticas que van a afectar la evolución de los mercados y la participación del país en esos mercados”, explicó.

En ese sentido, resaltó la dependencia del país del comercio internacional y su conexión con el mundo. “Este país depende del mundo exterior; nosotros no somos un país aislado, todo lo contrario, la historia de este país es una historia de apertura y participación en el comercio internacional”, expresó.

Confianza en la institucionalidad

A pesar de los retos, el administrador manifestó confianza en el proceso y en quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión.

“La junta directiva está consciente de que esa es una realidad y estoy seguro de que van a tomar la mejor decisión, pero es la decisión de la junta directiva”, afirmó.

El pronunciamiento se da en un momento en que el canal de Panamá continúa enfrentando un entorno global complejo, donde la gobernanza y la estabilidad institucional se mantienen como factores clave para su operación y proyección futura.