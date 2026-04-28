Mulino celebra adquisición de Copa Airlines de 60 nuevos aviones en alianza con Boeing y GE Aerospace

El presidente enfatizó que la expansión de la flota no solo fortalecerá la conectividad, sino que también generará más empleos y oportunidades para los panameños.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el impacto económico y estratégico que tendrá para el país la compra de 60 nuevas aeronaves Boeing 737 MAX por parte de Copa Airlines, en alianza con Boeing y General Electric Aerospace. Sin embargo, el acuerdo establece que se podrán seleccionar modelos entre versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10.

"Cada nuevo avión genera puestos de trabajo", subrayó.

La operación representa una inversión de 13.5 mil millones de dólares a precio de lista.

Durante el acto de firma del acuerdo, el mandatario calificó la adquisición como un hito para la aviación nacional y regional, al tiempo que resaltó la confianza de empresas globales en Panamá como centro logístico.

Mulino subrayó que esta expansión responde a una estrategia sostenida que ha permitido posicionar al país como un punto clave de conexión aérea en el continente, con el Aeropuerto Internacional de Tocumen como eje central del denominado Hub de las Américas.

En ese contexto, destacó el crecimiento del programa Stopover, que permite a pasajeros en tránsito permanecer en el país. Según indicó, esta iniciativa registró un aumento del 25% el año pasado, superando los 215 mil visitantes.

Además, anunció que próximamente se inaugurará una experiencia inmersiva del Stopover, en conjunto con autoridades del sector turismo, para incentivar estadías más prolongadas.

El presidente enfatizó que la expansión de la flota no solo fortalecerá la conectividad, sino que también generará más empleos y oportunidades para los panameños.

Ampliación de Tocumen y proyección a 2030

Como parte de esta estrategia, el país avanza en la ampliación del aeropuerto de Tocumen, con la meta de alcanzar 30 millones de pasajeros para el año 2030.

El mandatario explicó que esta expansión se desarrolla en fases, inicialmente para atender aeronaves previamente adquiridas, pero que ahora deberá ajustarse ante la incorporación de los 60 nuevos aviones, lo que implicará una nueva etapa de planificación e infraestructura.

Esta orden se añade a las 40 unidades pendientes de acuerdos anteriores. La aerolínea planea integrar 100 aviones en los próximos ocho años. De continuar la demanda actual, la flota superará las 200 unidades en 2034.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la compañía, indicó que el acuerdo busca fortalecer la operación y la conectividad desde Panamá para ampliar la red de destinos.

Por otro lado, el mandatario destacó mejoras en materia de seguridad aérea, tras la salida de Panamá de la lista de observación de la Organización de Aviación Civil Internacional, gracias a la implementación de estándares internacionales como el sistema One Stop Security, que agiliza el tránsito de pasajeros en conexión.

"Esta es la sinergía que queremos seguir impulsando", enfatizó.

Las nuevas aeronaves serán entregadas progresivamente entre los años 2030 y 2034, consolidando el crecimiento de la aerolínea y su red de destinos. Mulino señaló que esta inversión es solo una etapa dentro de una visión más amplia para el país.

Copa Airlines opera actualmente hacia 88 destinos en 32 países desde el Hub de las Américas®. La empresa proyecta pasar de 20.9 millones de pasajeros en 2026 a más de 27 millones al finalizar la década. La incorporación de estas aeronaves se orienta a incrementar frecuencias y la posición de Panamá como centro de conexiones.

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