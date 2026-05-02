Minsa anuncia que agua en Taboga no es apta para consumo por fallas en la potabilizadora

El agua disponible en la isla podrá utilizarse únicamente para actividades básicas como el aseo personal, lavado y limpieza del hogar, pero no para consumo humano hasta nuevo aviso.

Panamá/Los residentes y visitantes de la isla de Taboga enfrentan una restricción en el consumo de agua potable, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara que el suministro actual no es apto para ingerirse.

En un comunicado, el Minsa indicó que debido a fallas en la planta potabilizadora existente, el abastecimiento de agua se realiza ahora desde una nueva planta, mientras se corrigen las afectaciones en el sistema original.

El agua disponible en la isla podrá utilizarse únicamente para actividades básicas como el aseo personal, lavado y limpieza del hogar, pero no para consumo humano hasta nuevo aviso.

Las autoridades indicaron que se mantiene en evaluación la calidad del agua suministrada. “Nos mantenemos a la espera de la certificación del laboratorio, que actualmente analiza el agua de la nueva planta para determinar si es apta para el consumo humano”, señalahttps://x.com/MINSAPma/status/2050663477052645651

el comunicado.

La medida fue adoptada en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que continúa los trabajos para restablecer el funcionamiento de la planta potabilizadora afectada.

Mientras se completa el proceso de análisis, la población debe tomar precauciones y limitar el uso del agua a actividades no relacionadas con el consumo directo.