Desde laptops hasta tanques de gas; ubican artículos de dudosa procedencia en el cementerio de Las Tablas

La Policía Nacional de Los Santos hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso.

Artículos encontrados en el cementerio de Las Tablas. / TVN Noticias

Las Tablas, Los Santos/Miembros de la Zona Policial de Los Santos, ubican una considerable cantidad de artículos de dudosa procedencia dentro del cementerio de Las Tablas.

El hallazgo se dio durante recorridos preventivos que realizaban las unidades ciclistas y del Servicio Policial de Niñez y Adolescencia, quienes al observar diversos objetos en el lugar, procedieron a verificar la situación, activando los protocolos correspondientes.

Entre los artículos encontrados se observan: laptops, tanques de gas, televisores, ollas electricas, entre otros.

La Policía Nacional de Los Santos hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso.

Artículos encontrados en una tumba en el cementerio de Las Tablas.
Artículos encontrados en una tumba en el cementerio de Las Tablas. / Foto cortesía: Policía Nacional

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