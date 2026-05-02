Panamá evalúa vuelo directo a Tokio tras visita técnica en el Aeropuerto de Tocumen

Panamá/Panamá evalúa la viabilidad de establecer un vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Tokio, tras recibir una visita técnica realizada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por ejecutivos de All Nippon Airways y personal de Boeing.

La Autoridad Aeronáutica Civil recibió al grupo de ejecutivos de la aerolínea All Nippon Airways y personal de The Boeing Company, quienes realizaron un recorrido por el aeropuerto de Tocumen enfocado en analizar la viabilidad de esta conexión aérea.

Este encuentro que fue coordinado por el equipo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, además a representantes de la Cancillería, así como a personal ejecutivo y técnico de Copa Airlines.

Durante la jornada, la Autoridad Aeronáutica Civil presentó avances en las negociaciones bilaterales necesarias para establecer los derechos de tráfico que permitirían concretar esta ruta, considerada estratégica para el desarrollo del hub panameño.

Como autoridad, tuvimos una participación activa bajo el liderazgo de nuestro Director General, presentando los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico que permitan hacer realidad esta conexión”, señala el comunicado.

Como parte de la propuesta, también se destacó el impulso al sistema One Stop Security, un modelo que busca reforzar la seguridad aeroportuaria y agilizar la conexión de pasajeros en tránsito, facilitando la operación de nuevas rutas de largo alcance.

Cabe señalar, que la posible apertura de un vuelo directo entre Panamá y Tokio se enmarcaría dentro de las iniciativas para fortalecer el posicionamiento del país como un centro de conexión regional y ampliar su alcance hacia mercados internacionales.