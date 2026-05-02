Lando Norris acaba en Miami con la invencibilidad de Mercedes

Norris, de 26 años, logró este sábado su cuarta victoria en una carrera esprint y el segundo doblete consecutivo de McLaren en Miami.

Miami, Estados Unidos/El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes en la temporada 2026.

El vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, aventajó en 3,766 segundos a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, logrando el 1-2 para Mercedes tras las 19 vueltas al Autódromo Internacional de Miami.

Tercero terminó el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, delante del inglés George Russell, de Mercedes, que quedó cuarto, y del cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quinto.

El adolescente italiano Kimi Antonelli, que había cruzado la meta en cuarta posición, recibió una sanción de cinco segundos por exceder en exceso los límites de pista, y cayó al sexto puesto, en detrimento de Mad Max.

Antonelli es el líder del Campeonato Mundial y el piloto más joven en encabezar la lucha por el título en la historia de la Fórmula 1. Mercedes, que había ganado las cuatro primeras carreras disputadas en 2026 (tres Grandes Premios y un esprint), no pudo prolongar su invicto.

Séptimo ingresó el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces monarca de la categoría, y octavo fue el francés Pierre Gasly (Alpine), que se llevó el último punto en juego.

Su compatriota Isack Hadjar (Red Bull) cruzó la meta en novena posición, por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo.

Homenaje a Zanardi

El jefe de McLaren, Andrea Stella, dedicó el triunfo a la memoria del expiloto de F1 Alex Zanardi, fallecido a los 59 años la noche del viernes en Italia. La carrera estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria del italiano, también campeón paralímpico de handbike.

Norris, de 26 años, logró este sábado su cuarta victoria en una carrera esprint y el segundo doblete consecutivo de McLaren en Miami.

"Vamos a hacerlo todo otra vez", dijo un confiado Norris por la radio del equipo, y añadió: "Ha sido una buena carrera y es agradable volver al escalón más alto del podio", tras bajar de su coche.

"Trabajo enorme"

"El equipo ha hecho un trabajo enorme trayendo las mejoras; sé que todo el mundo dice lo mismo, pero las nuestras realmente han ayudado. Hacía mucho calor y estaba todo empapado de sudor ahí fuera, e intenté encontrar el equilibrio entre empujar y no cometer errores", afirmó el vigente campeón mundial.

Su compañero de escudería, Piastri aseguró que fue "una buena mañana. Ahora veamos qué podemos hacer en la clasificación".

Sólo 18 pilotos formaron la parrilla, con Arvid Lindblad saliendo desde el pit lane para Racing Bulls y con Nico Hülkenberg ausente después de que su Audi sufriera un incendio en el motor durante una vuelta previa al inicio.

Norris hizo una buena arrancada desde la pole, pero Antonelli volvió a salir mal y fue superado por Piastri, con Leclerc colándose en la tercera posición por delante del joven italiano, Russell y Hamilton, que adelantó a Verstappen para situarse sexto.

El campeón parecía dominante en las primeras vueltas y en la quinta ya se había escapado 1,9 segundos por delante de Piastri, con Leclerc a 1,6 segundos más atrás para Ferrari.

Atrás, Antonelli resistía a Russell, con Hamilton presionando detrás de ellos hasta que, en la vuelta siete, Russell se lanzó por el interior de su compañero en la curva 17, solo para perder de nuevo la posición cuando se impuso el vaivén típico de la nueva era híbrida, en la que algunos coches recargan batería mientras otros la descargan a fondo.

Verstappen se lanzó sobre Hamilton en la curva 11 y se salió de pista al hacerse con la sexta plaza, antes de recibir la orden de devolver la posición.

Mad Max respondió con otro adelantamiento en la curva 17, mientras Hamilton, al igual que Leclerc, empezaba a perder agarre debido al sobrecalentamiento de los neumáticos.

Para Ferrari era una carrera decepcionante pese a sus amplias mejoras, ya que las altas temperaturas le pasaban factura, mientras que McLaren parecía haber dado un paso decisivo.

Mercedes, que espera estrenar sus mejoras en Canadá a finales de mayo, no pudo igualar el ritmo de Norris y Piastri ni plantar cara a Leclerc, y la carrera se convirtió en un desfile a alta velocidad con pocos incidentes reales. Uno de ellos rompió la monotonía en la penúltima vuelta, cuando Hadjar superó a Colapinto para situarse noveno.