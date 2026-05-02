Osasuna vs Barcelona | Los catalanes pueden coronarse este fin de semana ¿qué debe ocurrir?
Se disputa la jornada 34 de la liga española y su temporada 2025-2026.
Panamá/El FC Barcelona consiguió una victoria de enorme valor este sábado tras derrotar 1-2 a Osasuna en un partido que parecía encaminado al empate, pero que terminó resolviéndose en el tramo final gracias a la jerarquía de sus atacantes.
Con este resultado, el conjunto azulgrana queda a un paso de proclamarse campeón de LaLiga española.
Lewandowski rompió el empate en el momento clave
Luego de más de 80 minutos de resistencia por parte de Osasuna, apareció la experiencia del delantero polaco Robert Lewandowski, quien al minuto 81 aprovechó una asistencia de Marcus Rashford para marcar el 1-0 y destrabar un encuentro muy cerrado.
El tanto representó un golpe anímico para el equipo local, que hasta ese momento había logrado contener el dominio del cuadro catalán.
Ferran amplió, pero Osasuna reaccionó
Barcelona parecía sentenciar el compromiso apenas cinco minutos después. Al 86’, Ferran Torres recibió una asistencia de Fermín López y definió para colocar el 2-0, dando la impresión de que el partido estaba liquidado.
No obstante, Osasuna no bajó los brazos y respondió rápidamente. Al 88’, Raúl García descontó para el 2-1, poniendo tensión en los minutos finales y obligando al Barcelona a defender con máxima concentración hasta el pitazo final.
Barcelona espera una ayuda del Espanyol para ser campeón
Con esta victoria, el Barcelona queda virtualmente con una mano en el trofeo, pero todavía necesita un resultado favorable este domingo para asegurar matemáticamente el campeonato.
¿Qué debe pasar para que Barcelona sea campeón de LaLiga?
El equipo azulgrana será campeón si:
- Real Madrid no gana ante el RCD Espanyol, es decir:
- Si empata, Barcelona será campeón.
- Si pierde, Barcelona será campeón.
En caso de que el conjunto merengue gane, la definición del título se extenderá una jornada más.
El alirón está cerca en Cataluña
Barcelona cumplió con su parte en una jornada de alta presión y ahora queda atento a lo que suceda con su máximo perseguidor. Si el Real Madrid tropieza este domingo, el equipo culé podrá cantar el alirón y celebrar un nuevo campeonato de LaLiga.
Con figuras como Lewandowski apareciendo en los momentos decisivos, el conjunto blaugrana se acerca a cerrar una temporada donde ha sabido responder en los partidos clave.