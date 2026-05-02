José Córdoba con destacada participación con Norwich City en la Championship

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Norwich City cerró su participación en la temporada con una derrota por 2-1 frente al Hull City en el MKM Stadium, en un partido donde el defensor panameño José Córdoba fue uno de los jugadores más destacados del conjunto visitante pese al revés.

El internacional panameño disputó los 90 minutos completos y recibió una calificación de 7.6, la segunda más alta de todo el partido según Flashscore, gracias a una actuación sólida en defensa y de alto despliegue físico.

Otras noticias: Andrés Andrade se corona campeón de la Copa de Austria con el LASK

Hull City remontó tras el gol inicial del Norwich

El equipo dirigido por Philippe Clement comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador al minuto 26, cuando Mohamed Touré aprovechó una asistencia de Anis Ben Slimane para definir con precisión y colocar el 0-1 parcial. El tanto significó el décimo gol de Touré desde su llegada al club.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas dos minutos después, una falta de Rauiri McConville dentro del área permitió que Oli McBurnie transformara un penalti en el 1-1 para el Hull City.

Ya en la segunda mitad, el propio McBurnie volvió a aparecer al minuto 68, conectando sin marca dentro del área tras una jugada a balón parado para firmar el 2-1 definitivo.

Otras noticias: Mundial 2026 | Thomas Christiansen: 'El sueño ideal es competir y pasar de grupo'

José Córdoba, firme en defensa pese a la derrota

A pesar de la caída, José Córdoba volvió a demostrar su crecimiento en el fútbol inglés con una actuación destacada en la zaga del Norwich. El defensor panameño fue uno de los más consistentes del partido y dejó estadísticas sobresalientes:

10 duelos ganados de 14 disputados (71%)

8 de 9 duelos terrestres ganados (89%)

2 tackles exitosos de 3 intentos

3 intercepciones

4 despejes

13 recuperaciones de balón

58 pases completados de 70 (83%)

90 toques de balón

3 regates completados de 3 intentos

Además de su firmeza defensiva, Córdoba aportó en la salida del equipo con 5 pases al último tercio y un pase clave, mostrando su capacidad para influir también en la construcción ofensiva.

Otras noticias: Mundial 2026 | Panamá vs República Dominicana: La sele ya tiene pactado su partido de despedida

Norwich termina con sabor amargo

El Norwich intentó reaccionar tras verse abajo en el marcador, realizando variantes ofensivas y generando algunas oportunidades en el tramo final, pero no logró evitar la derrota.

Con este resultado, el Hull City mantiene vivas sus aspiraciones de pelear por un lugar en los play-offs, mientras que el Norwich City pone fin a su campaña con un tropiezo en la última jornada.

Para José Córdoba, el partido deja una nota positiva a nivel individual, consolidándose como una de las piezas más fiables del equipo y cerrando la temporada con una actuación destacada en el fútbol inglés.

Otras noticias: Julio César Dely Valdés: 'Panamá puede ser la Costa Rica de 2014 en el Mundial 2026'