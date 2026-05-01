Andrés Andrade se corona campeón de la Copa de Austria con el LASK

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Andrés Andrade sumó un nuevo título a su carrera profesional luego de proclamarse campeón de la Copa de Austria con el LASK, que derrotó 4-2 al Altach en tiempo extra en una final vibrante disputada en el Wörthersee-Stadion.

El zaguero canalero fue titular y disputó los 90 minutos reglamentarios más la prórroga completa, siendo pieza clave en la línea defensiva de un equipo que rompió una sequía de 61 años sin conquistar el torneo copero austriaco.

Otras noticias: Mundial 2026 | Thomas Christiansen: 'El sueño ideal es competir y pasar de grupo'

Una final de alta tensión para el panameño

El compromiso comenzó cuesta arriba para el LASK cuando el Altach sorprendió con un gol tempranero de Greil al minuto 5.

La reacción no tardó en llegar y apenas al 11’, Usor igualó el marcador para devolver la calma al conjunto de Linz.

Sin embargo, el Altach volvió a golpear al 30’ con un destacado tanto de Demaku, obligando al LASK a remar nuevamente desde atrás.

En la segunda mitad, la presión del conjunto dirigido por Dietmar Kühbauer encontró recompensa al minuto 66 con una espectacular volea de Adeniran, que colocó el 2-2 y llevó la final al límite.

Cuando parecía que Adeniran marcaba el gol del triunfo en tiempo de reposición, el VAR anuló nuevamente la anotación por fuera de juego, enviando el duelo al tiempo extra.

Otras noticias: Mundial 2026 | Panamá vs República Dominicana: La sele ya tiene pactado su partido de despedida

El LASK resolvió en la prórroga

Ya en la extensión, el LASK impuso su mayor profundidad de plantilla:

Bello marcó el 3-2 al minuto 101

marcó el 3-2 al minuto 101 Adeniran sentenció el 4-2 definitivo al 103’

Con ello, el club selló una remontada memorable y levantó su primer trofeo desde 1965.

Título histórico para el LASK y nuevo logro para Andrade

La consagración representa un momento histórico para el club de Linz, que volvió a conquistar la Copa de Austria tras más de seis décadas de espera y reafirmó su crecimiento reciente dentro del fútbol austriaco.

Para Andrés Andrade, el campeonato supone otro hito en su trayectoria internacional, consolidándose como uno de los futbolistas panameños con mayor presencia en el fútbol europeo.

El defensor continúa acumulando protagonismo en el extranjero y ahora celebra un título que quedará marcado en la historia reciente del LASK.