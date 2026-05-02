Osasuna vs Barcelona | Estadísticas del primer tiempo partido empatado

Jornada 34 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El duelo entre Osasuna y Barcelona se marcha al descanso con empate 0-0, tras una primera mitad disputada y con momentos de peligro para ambos equipos, aunque sin efectividad frente al arco.

Pese a que el conjunto azulgrana dominó ampliamente la posesión del balón con 71%, el cuadro navarro logró competir con orden y generar ocasiones claras que mantuvieron el partido abierto en Pamplona.

Barcelona controla la posesión, pero Osasuna responde con peligro

El equipo dirigido por Hansi Flick manejó el balón durante gran parte del primer tiempo y completó 282 de 315 pases, con una precisión del 90%, frente a los 92 de 128 pases de Osasuna (72% de efectividad).

Sin embargo, ese dominio territorial no se tradujo en una superioridad contundente en el marcador.

Barcelona registró 6 remates totales, de los cuales 2 fueron a puerta, mientras que Osasuna sumó 3 disparos, con 1 entre los tres palos.

En cuanto a los goles esperados (xG), el encuentro se mantiene parejo:

Barcelona: 0.38 xG

0.38 xG Osasuna: 0.28 xG

Esto refleja que, aunque el visitante tuvo más balón, las oportunidades claras han sido limitadas.

Osasuna generó la ocasión más clara

El conjunto rojillo tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo al contabilizar 1 gran ocasión, mientras que Barcelona no logró generar ninguna catalogada como “big chance”.

Además, Osasuna incluso estrelló un balón en el poste, dejando en evidencia que supo incomodar a la defensa culé pese a tener menos posesión.

Moi Gómez, el más destacado de Osasuna

Hasta el momento, el jugador mejor valorado de Osasuna es Moi Gómez, con una calificación de 7.3 según Flashscore.

El mediocampista ha sido clave en la construcción ofensiva del equipo local gracias a su movilidad y precisión en los últimos metros:

4 regates exitosos de 5 intentos (80%)

1 gran ocasión creada

3 pases al área

5 duelos ganados de 6 (83%)

13 pases acertados de 17 (76%)

Su desempeño ha sido fundamental para conectar el mediocampo con el ataque y generar peligro ante la zaga blaugrana.

Pau Cubarsí sostiene la defensa del Barcelona

Por el lado visitante, el más destacado ha sido el defensor Pau Cubarsí, también con nota 7.3, mostrando solidez en defensa y precisión en salida:

3 duelos ganados de 3 (100%)

3 despejes

1 intercepción

43 pases acertados de 46 (93%)

5 pases al último tercio

El joven central ha sido una de las figuras del Barcelona para evitar que las transiciones ofensivas de Osasuna terminen en gol.

Todo por definirse en el complemento

Con el empate parcial y un desarrollo equilibrado, el segundo tiempo promete emociones.

Barcelona buscará transformar su dominio de posesión en ocasiones más claras, mientras que Osasuna intentará aprovechar los espacios para golpear al contragolpe.

El marcador sigue abierto y ambos equipos mantienen opciones de quedarse con los tres puntos en una segunda mitad que se anticipa intensa.