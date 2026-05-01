MLB noticias | José 'Chema' Caballero sigue confirmando su buen paso con los Yankees

Panamá/Los New York Yankees derrotaron este viernes 7 carreras por 2 a los Baltimore Orioles en una nueva jornada del béisbol de las Grandes Ligas, en un encuentro donde el panameño José “Chema” Caballero volvió a destacar con el madero.

El infielder canalero conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y terminó la jornada bateando de 4-1 con una carrera empujada, aportando en la ofensiva de los neoyorquinos.

Caballero castigó en la parte baja de la segunda entrada cuando desapareció la pelota por el jardín izquierdo para romper el empate y colocar momentáneamente el marcador 2-1 a favor de los Yankees.

Yankees respondieron con poder

La ofensiva de Nueva York se apoyó en el bate largo para construir la victoria en casa.

Luego del cuadrangular solitario de Pete Alonso que igualó transitoriamente el partido para Baltimore en la alta del segundo episodio, los Yankees respondieron de inmediato con el jonrón de Caballero.

Más adelante, Ben Rice amplió la ventaja con un cuadrangular de tres carreras en la baja de ese mismo inning para colocar el marcador 5-1.

Nueva York sentenció el compromiso con anotaciones adicionales en la séptima y octava entrada gracias a imparables productores de Amed Rosario y Aaron Judge.

Yankees siguen en gran momento

Con el triunfo, los Yankees mejoraron su récord a 21 victorias y 11 derrotas, consolidándose entre los mejores equipos de la campaña.

La victoria fue para Will Warren (4-0, 2.39 ERA), mientras que la derrota la cargó Cade Povich (1-1, 4.41 ERA).

Por su parte, José Caballero continúa sumando protagonismo en la ofensiva neoyorquina y atraviesa un sólido momento en el arranque de la temporada 2026.