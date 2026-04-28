MLB| José 'Chema' Caballero: astucia y velocidad en las bases que funciona para los Yankees

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero continúa dejando huella en las Grandes Ligas, específicamente con los Yankees de Nueva York.

Caballero superó la barrera de las 10 bases robadas durante el partido del domingo 26 de abril entre los Yankees y los Astros de Houston, consolidándose entre los líderes de este departamento en la temporada 2026.

El juego dinámico del istmeño ha sido clave en el arranque de campaña de los Bombarderos del Bronx, equipo que ha encontrado en el santeño una pieza fundamental para imprimir agresividad y velocidad en las bases.

Caballero ha tenido un destacado desempeño como campocorto titular, convirtiéndose en un elemento valioso tanto a la defensiva como en la ofensiva, en poco más de un mes de iniciada la temporada.

Su aporte fue determinante para que los Yankees se quedaran con la serie 2-1 ante los Astros, gracias a su solidez en el cuadro interior, su producción con el madero y la energía constante que transmite al equipo.

Con su base robada ante los Astros, el domingo pasado, el panameño alcanzó 11 estafas en 28 partidos disputados y se ubica así a solo dos robos del líder de la estadística, Nasim Núñez, de los Nacionales de Washington, quien suma 13.

Caballero ha sabido capitalizar cada oportunidad como titular, firmando un productivo mes de abril con tres cuadrangulares, cuatro dobles, 12 carreras anotadas y 11 impulsadas.

Boone destaca su impacto

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, no escatimó elogios al analizar el rendimiento del panameño en este inicio de campaña.

El nacido en Las Tablas, provincia de Los Santos, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los rivales, gracias a su capacidad para embasarse y su agresividad en las bases.

“Es un jugador muy difícil de sacar. Tenaz y aguerrido. En ciertas situaciones, uno quiere que esté ahí arriba. Ha aprovechado las oportunidades y ha hecho un buen trabajo poniendo la pelota en juego”, señaló Boone.

El piloto también valoró su atrevimiento en las bases, aunque reconoció que ese estilo conlleva riesgos.

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Tras iniciar la temporada con un perfecto 10 de 10 en robos, Caballero fue sorprendido en dos intentos posteriores de avanzar a tercera base.

“Si vas a robar tantas bases como él, te van a atrapar de vez en cuando. Si hubiera asegurado ese robo de tercera, habría sido una noche al estilo de Rickey Henderson”, comentó.

Boone subrayó además la madurez del jugador panameño.

“Está jugando con mucha intensidad, pero bajo control. Está tomando buenas decisiones. Eso es producto de su confianza”, puntualizó.

Con su velocidad propia de un auto Fórmula Uno, Caballero tiene encendidos a los aficionados del Bronx, demostrando que su capacidad para elegir el momento exacto de salida y su lectura del juego lo convierte en uno de los corredores más peligrosos del béisbol actual.

Nota de prensa