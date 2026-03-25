EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del miércoles 25 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX.

Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor está en su jornada 12 la que consta de seis partidos. Con el final de la fase regular cerca, los conjuntos participantes buscan ubicarse en la zona de clasificación con miras a la Ronda de Ocho.

Los juegos programados para esta fecha son los siguientes:

Panamá Este vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Los coclesanos tratarán de sumar victorias ante un conjunto del Este que intentará conseguir el triunfo para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Panamá Oeste vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Los metropolitanos han tenido tres triunfos consecutivos y esperan extender su buena racha, pero enfrentan a unos 'Vaqueros' de Oeste que han sabido mantenerse en la contienda por los primeros puestos de la clasificación.

Darién vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)

Las 'Harpías' darienitas y los 'Correcaminos' colonenses medirán fuerzas en busca de una victoria que les consolide en la zona de clasificación a la Ronda de Ocho.

Bocas del Toro vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Los 'Tortugueros' bocatoreños y los santeños están necesitados de victorias y tratarán de conseguir una en su enfrentamiento particular.

Chiriquí vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Chiricanos y occidentales tendrán su duelo entre vecinos. Los primeros buscarán afianzarse en los primeros puestos y los segundos intentarán ganar para salir del sótano.

Herrera vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Unos herreranos que han mostrado ser contendores de cuidado jugarán ante los actuales líderes del torneo, los 'Indios' veragüenses en un partido que promete ser emocionante y cuyo escenario es una de las grandes plazas del campeonato.

Sigue las acciones de estos juegos a través de este minuto a minuto. También puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de los equipos

Veraguas: 7-2*

Chiriquí: 7-3

Colón: 6-4

Panamá Oeste: 6-4

Panamá Metro: 6-3*

Herrera: 5-3 *

Bocas del Toro: 5-5

Los Santos: 5-5

Darién: 4-4 *

Coclé: 4-6

Panamá Este: 1-9

Chiriquí Occidente: 1-9

*: Tiene partidos pendientes

Jornada anterior

Panamá Este 0-4 Colón

Los 'Correcaminos' colonenses blanquearon a los del Este en el estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.

Harold Araúz permitió cinco imparables, dio ocho ponches y una base por bola en siete episodios para ser el lanzador ganador. La derrota se la apuntó Max Gooding.

Edgard Muñoz conectó dos hits en tres turnos y empujó una carrera por Colón. Jason Patterson de 4-2 con una impulsada y Germain Ruiz de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Por Panamá Este, Jesús Ortega y Joey Wood bateó de 4-2 cada uno. Jorge Reyes de 2-1 y Jesús Delgado de 4-1.

Darién 4-5 Panamá Metro

Robert Mullen conectó, en la parte baja del noveno episodio, el imparable que impulsó la carrera que le dio la victoria a los metropolitanos sobre las 'Harpías' darienitas en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Kevin Rodríguez se apuntó el triunfo tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que toleró un inatrapable, no recibió carreras, dio cuatro ponches y no concedió bases por bolas. En tanto Jereniel Herrera cargó con el descalabro.

Luis Rivera pegó de 3-2 y anotó dos carreras por Panamá Metro. Joshua Cedeño de 3-2 con una anotada y Emmanuel Forde de 4-1 con una anotada y tres empujadas.

Por Darién, Ricardo Tivey de 4-2 con una carrera anotada. Luis De León de 4-2, un cuadrangular, con una anotada y dos remolcadas y Jonathan Polo de 4-1.

Chiriquí Occidente 0-3 Los Santos

Los santeños vencieron a los occidentales en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Kenword Burton lanzó los nueve episodios del encuentro, limitó a sus rivales a cinco incogibles, dio 12 ponches y una base por bola para apuntarse el triunfo. En tanto Víctor Acosta se llevó el descalabro.

José Palomino bateó de 3-2 por Los Santos. Joaquín Cedeño de 4-1 con una carrera anotada y Darian García de 4-1 con una empujada.

Por Chiriquí Occidente, Luis Samudio de 4-2. Víctor Del Castillo de 3-1 y Víctor Acosta de 4-1.

Veraguas 3-4 Chiriquí (Finalizado en 12 episodios)

Luis Jordán conectó un elevado de sacrificio, en la parte baja del duodécimo episodio, que impulsó la carrera del triunfo para los chiricanos sobre los 'Indios' veragüenses en el estadio Kenny Serracín de David.

Luis Escobar toleró un hit, propinó dos ponches y tres bases por bolas en cuatro entradas para ser el lanzador ganador. En tanto que Josmar González cargó con la derrota.

Jeffer Patiño pegó de 3-2 y anotó una carrera por Chiriquí. Jonathan Saavedra de 5-2 con una anotada y una empujada y Jorge Rodríguez de 4-1 con una anotada.

Por Veraguas, Edwin Hidalgo de 4-3 con una carrera anotada y una impulsada. Jesús Muñoz de 4-2 y José Mordock de 4-2 con una anotada.

Bocas del Toro 9-10 Herrera (Finalizado en 12 episodios)

Una base por bola con las bases llenas a Abdiel Alonso, en la parte baja del duodécimo episodio, representó un triunfo importante para los herreranos quienes superaron a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Rubén Deago fue el lanzador ganador al tolerar un imparable y cinco carreras, con dos ponches y una base por bola en tres entradas y dos tercios. Edwin Miranda se acreditó la derrota.

Francisco Quintero de 5-3 con tres carreras anotadas por Herrera. Elián Miranda de 6-3 con una anotada y una impulsada y Orlando González de 6-2 con tres anotadas y dos remolcadas.

Por Bocas del Toro, Yeremy Lezcano de 4-2 con una carrera anotada y cuatro empujadas. Melvin Novoa de 4-2, Johnny Dixon de 4-1 con dos anotadas y una remolcada y Carlos Sánchez de 4-1, un cuadrangular, con una anotada y una impulsada.

Panamá Oeste 2-8 Coclé

La 'Leña Roja' coclesana superó a Los 'Vaqueros' de Oeste en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Fidencio Flores se acreditó el triunfo al lanzar cinco entradas en las que permitió dos incogibles, no recibió carreras, propinó cuatro ponches y dio dos bases por bolas. Carlos Días cargó con la derrota.

Ramón Castillo conectó cuatro hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por Coclé.