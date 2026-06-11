Fenómeno El Niño ya comenzó, anuncia agencia estadounidense de monitoreo del clima

Los expertos advierten que este fenómeno añade más calor a un planeta que ya enfrenta un acelerado proceso de calentamiento debido a la quema de combustibles fósiles, lo que podría intensificar eventos climáticos extremos.

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Los científicos prevén que se intensifique hacia finales de año y que podría alcanzar niveles históricos.

El Niño es un fenómeno climático natural que provoca el aumento de las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y genera cambios en los patrones de viento y lluvia a escala mundial, además de condiciones meteorológicas más extremas y erráticas.

Los expertos advierten que este fenómeno añade más calor a un planeta que ya enfrenta un acelerado proceso de calentamiento debido a la quema de combustibles fósiles, lo que podría intensificar eventos climáticos extremos.

En su informe más reciente, la NOAA señaló que "durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño", reflejadas en temperaturas de la superficie del mar superiores al promedio en el Pacífico ecuatorial.

La agencia también indicó que existe un 63% de probabilidad de que entre noviembre y enero se registre un episodio de El Niño muy intenso, ubicándose entre los más fuertes observados desde 1950.

Posibles impactos en distintas regiones del mundo

Aunque cada episodio de El Niño es diferente, los eventos más intensos suelen estar asociados a patrones climáticos recurrentes.

Entre ellos figuran sequías en zonas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzónicos de India y cambios significativos en los regímenes de lluvias de diversas regiones tropicales.

El fenómeno suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve meses y un año.

Generalmente, alcanza su máxima intensidad hacia finales de año. Sin embargo, el calor acumulado en los océanos tarda más tiempo en liberarse hacia la atmósfera, por lo que las temperaturas globales suelen incrementarse durante el año siguiente.

Por esta razón, numerosos climatólogos consideran posible que 2027 pueda convertirse en el año más cálido jamás registrado.

Al igual que la NOAA, expertos meteorológicos de distintos países coinciden en que las probabilidades apuntan a un evento particularmente fuerte.

"En esta etapa, las probabilidades apuntan claramente a un evento de intensidad moderada a fuerte, o probablemente de fuerte a récord", afirmó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático del observatorio europeo Copernicus.

Una advertencia para el mundo

Tras la publicación del pronóstico, Mohamed Adow, director del centro de estudios climáticos y energéticos Power Shift Africa, aseguró que para millones de personas no se trata de una simple previsión meteorológica.

"Es una sirena mortal que debe inspirar temor", expresó.

Según Adow, un episodio intenso de El Niño podría traducirse en lluvias insuficientes, pérdida de cosechas, aumento de los precios de los alimentos y mayores dificultades para millones de familias vulnerables.

A principios de este mes, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los gobiernos a considerar este fenómeno como una seria advertencia sobre la crisis climática.

"Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta", señaló.

Guterres insistió en que la respuesta pasa por acelerar las medidas de mitigación y adaptación climática.

"La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana para todos", concluyó.