Ciudad de Panamá/Panamá registra una disminución significativa en los índices de robo y hurto de vehículos en lo que va del año. Según el capitán Aramis Hassan, jefe de la sección de Robo y Hurto de Autos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se han reportado 170 denuncias por estos delitos, de las cuales la Policía Nacional ha logrado recuperar 112 automóviles. "Hay una baja significativa con relación al año anterior, cuando para esta misma fecha teníamos registrados 241 casos", afirmó Hassan.