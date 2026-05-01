Implementan inversión de carriles en la vía Interamericana ante tráfico denso en Capira y La Chorrera

Panamá Oeste/Un tráfico denso se registró en la vía Interamericana a la altura del distrito de Capira (Panamá Oeste), específicamente desde La Pita hasta Villa Mireya, en dirección al interior del país.

De igual forma, la vía presentó congestionamiento vehicular significativo desde Guadalupe, en La Chorrera, hasta El Nazareno, también con sentido hacia Capira.

Ante esta situación, la Policía Nacional implementó la inversión de carriles en estos sectores y, según las evaluaciones esta extensión de carrilles podría llegar hasta el distrito de Chame.

Ante la llegada de un fin de semana largo, que inició hoy viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, miles de conductores se dirigieron al interior del país.

A tempranas horas se registró un accidente de tránsito en el sector de El Nazareno, en La Chorrera, hecho que contribuyó al congestionamiento del flujo vehicular en el tramo de la Interamericana que conduce al interior.

Desde la noche del jueves 30 de abril, se reportaba tráfico denso en la avenida Omar Torrijos Herrera, a la altura de Ciudad del Saber, con dirección a la Vía Centenario, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación.

En materia de control vial, la Polícia Nacional reportó que en las últimas 24 horas se colocaron 865 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De este total, 252 corresponden a exceso de velocidad, 38 por uso inadecuado de luces y 13 por embriaguez comprobada. Asimismo, fueron removidos con grúa 42 vehículos que obstaculizaban la circulación o infringían normas de estacionamiento.