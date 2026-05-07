Comisión de Presupuesto aprueba traslados al MOP; surgen cuestionamientos por adenda del Cuarto Puente

Ciudad de Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos traslados de partida a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por un total de $14 millones de dólares, recursos destinados a proyectos de infraestructura vial y obras complementarias.

De acuerdo con lo sustentado durante la sesión, $12 millones de dólares serán utilizados para trabajos de zarzos, mientras que otros $2 millones se destinarán a la construcción de un acceso hacia un centro médico en David, provincia de Chiriquí, obra que ya había sido licitada y construida sin contemplar esa conexión vial.

“Ese contratista que es Riga Services S.A., tiene un contrato de $2 millones. Entiendo que este es el mismo. Contratista que estaba construyendo el hospital, así que se le dio contratación directa”, explicó Iván de Ycaza Delgado, viceministro de Obras Públicas.

Sin embargo, la aprobación generó cuestionamientos entre diputados debido a que los fondos provienen del Ministerio de Educación (Meduca), lo que reabrió el debate sobre la ejecución del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) asignado constitucionalmente al sector educativo.

”La ministra, creo que tiene cualquier cosa menos excusas para poder justificar por qué no está ejecutando ese presupuesto que tiene para el ministerio de educación en las necesidades de nuestras escuelas”, aseveró Janine Prado, diputada.

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Durante la sesión también surgieron interrogantes relacionadas con la adenda del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, la cual implicaría un costo adicional de $295 millones de dólares.

El viceministro del MOP explicó que, tras la revisión de los diseños del proyecto, se detectó que el acceso oeste no cumplía con los requisitos de tránsito establecidos, por lo que fue necesario realizar modificaciones técnicas que derivaron en ajustes económicos.

”Específicamente en lo que es flujo vehicular, eso lleva un ranking y estabamos en una clasificación no se si era F, en donde, practicamente el día que inauguraba arrancaba con tranque y eso realmente es inaceptable para una obra que tiene una inversión como esta”, indicó el viceministro.

Las explicaciones se producen luego de que en 2025 el ministro del MOP, José Luis Andrade, presentara una denuncia por presuntos sobrecostos y manejo negligente del proyecto durante la pasada administración.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal ha sido objeto de constantes revisiones técnicas y financieras debido a cambios en el diseño original y al incremento en los costos de construcción.

Con información de Meredith Serracín