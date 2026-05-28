Panamá refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos importados y viajes al Mundial

Panamá cuenta actualmente con más de 100 mil dosis disponibles y espera recibir otras 200 mil a mediados del próximo mes, por lo que insistió en que no existe desabastecimiento.

Panamá/Las autoridades sanitarias de Panamá intensificaron las jornadas de vacunación contra el sarampión tras la confirmación de dos casos importados y un contagio secundario relacionado con los contactos de esas personas, en medio de la alerta regional por el resurgimiento de la enfermedad.

Durante la entrevista en Noticias AM, Sandra Silgado, del Programa Ampliado de Inmunización, explicó que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han reforzado las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica en todo el país, especialmente ante la cercanía del Mundial de Fútbol que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, países donde actualmente existe circulación activa del virus.

Silgado detalló que, además de las vacunaciones rutinarias en centros de salud, policlínicas y Minsacaps, se han desplegado operativos especiales en áreas donde estuvieron las personas contagiadas y en lugares de alta concentración de ciudadanos, como estaciones del Metro, terminales y centros comerciales.

“Todos los contactos identificados fueron vacunados junto a sus familiares y entorno cercano”, indicó.

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La funcionaria señaló que desde la detección de los primeros casos se han aplicado más de 26 mil dosis de vacunas y confirmó que durante los próximos días continuarán las jornadas extramuros en todas las provincias del país.

Según explicó, Panamá cuenta actualmente con más de 100 mil dosis disponibles y espera recibir otras 200 mil a mediados del próximo mes, por lo que insistió en que no existe desabastecimiento.

El llamado principal de las autoridades está dirigido a las personas que viajarán al Mundial. Recomiendan aplicarse la vacuna al menos quince días antes de salir del país para garantizar la protección adecuada.

“El desafío es que quienes viajen lo hagan inmunizados”, sostuvo Silgado, al recordar que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen y que una sola persona puede transmitir el virus a entre 17 y 18 individuos.

Aunque Panamá no registraba casos desde 1995, la situación epidemiológica mundial ha obligado a reforzar la vigilancia. Silgado advirtió que la región de las Américas, que alguna vez fue certificada como libre de sarampión, enfrenta ahora el riesgo de perder esa condición debido al aumento de contagios.

La especialista también pidió a la población no confiarse si no posee evidencia física de vacunación.

“No basta con pensar que quizás ya me dio la enfermedad. Si no hay tarjeta de vacunación o prueba de inmunización, lo recomendable es vacunarse”, afirmó.

Las autoridades reiteraron que los niños menores de cinco años siguen siendo el grupo más vulnerable, aunque advirtieron que los adultos también pueden convertirse en transmisores del virus dentro de sus hogares y comunidades.

Además, recordaron que cualquier persona que presente fiebre y sarpullido debe acudir de inmediato a un centro de salud para descartar un posible caso de sarampión, especialmente en el contexto actual de alerta internacional.