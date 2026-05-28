Ciudad de Panamá/Los albergues del MIDES y, en particular, el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, han sido foco de atención tras denuncias que derivaron en investigaciones por parte de las autoridades competentes.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, aclaró que, si bien existen 44 albergues regulares a nivel nacional —bien organizados y distribuidos entre el Mides, Senniaf y entidades subsidiadas—, el CAI Tocumen requiere un abordaje especial por su función de recepción temporal de menores en situación de vulnerabilidad.