Clima en Panamá: Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias regiones del país

Hacia la noche se espera una disminución considerable de la actividad atmosférica, aunque persistirá abundante nubosidad y no se descartan lluvias ocasionales en el sur de Veraguas y el Golfo de Panamá.

Panamá/Panamá tendrá este jueves una jornada marcada por condiciones atmosféricas cambiantes, con lluvias y tormentas eléctricas concentradas principalmente en sectores del Pacífico y el Caribe, mientras que las altas temperaturas y los elevados índices de radiación ultravioleta seguirán afectando gran parte del territorio nacional.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se prevé el desarrollo de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en áreas marítimas del Pacífico entre el occidente y el centro del país. Estas precipitaciones se desplazarán posteriormente hacia el Golfo de Panamá y sectores de la costa oriental panameña.

En el resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones más estables, con poca nubosidad y ambiente seco, favoreciendo un aumento importante de las temperaturas durante el día.

Sin embargo, para horas de la tarde el panorama cambiará nuevamente. Los principales focos de mal tiempo se concentrarán en zonas fronterizas con Colombia, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro y Chiriquí, donde aumentará la probabilidad de aguaceros y actividad eléctrica. En otras regiones del país las lluvias serán más aisladas.

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Hacia la noche se espera una disminución considerable de la actividad atmosférica, aunque persistirá abundante nubosidad y no se descartan lluvias ocasionales en el sur de Veraguas y el Golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe el día iniciará con cielos parcialmente nublados, salvo en el sector oriental donde podrían registrarse aguaceros aislados desde temprano. A partir del mediodía aumentarán las probabilidades de lluvias con tormentas eléctricas en distintos puntos de esta región. Para la noche, las condiciones tenderán a mejorar en la mayor parte del Caribe panameño, aunque Costa Abajo de Colón podría mantener algunas precipitaciones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 y 17 grados Celsius en zonas montañosas y áreas de mayor elevación. En el resto del país los valores mínimos se ubicarán entre 18 y 22 grados. Durante el día, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 26 y 35 grados Celsius, especialmente en sectores urbanos y de menor altitud.

En cuanto a los vientos, se mantendrá una circulación atmosférica variable influenciada por corrientes del norte y suroeste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Las autoridades no descartan ráfagas más fuertes durante el desarrollo de tormentas.

Las condiciones marítimas también mostrarán diferencias entre ambas costas. En el Pacífico el mar permanecerá relativamente estable, con oleajes cercanos a un metro de altura, favoreciendo las actividades marítimas. En contraste, en el Caribe las olas podrían alcanzar hasta dos metros, por lo que se mantienen condiciones de advertencia por la mayor agitación marítima.

Otro de los factores de atención será la radiación ultravioleta. Se esperan índices UV entre 7 y 12, considerados entre altos y extremos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantener medidas de protección.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en áreas propensas a inundaciones o actividad eléctrica.