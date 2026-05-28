Casco Peatonal: Una oportunidad para comerciantes y turistas en Panamá

Desde su implementación, el Casco Peatonal ha demostrado ser un motor económico significativo. Se han recibido alrededor de 800,000 visitantes hasta la fecha, de los cuales un 15% son extranjeros, según indican datos de la Alcaldía de Panamá.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá está redoblando sus esfuerzos para potenciar el turismo en la ciudad, con un enfoque particular en el Casco Antiguo. Karla Duque, directora de Turismo de la Alcaldía de Panamá, destaca el Casco Peatonal como una de las principales apuestas.

El Casco Peatonal se ha consolidado como una cita ineludible para los capitalinos, celebrándose el último domingo de cada mes, siendo su siguiente fecha el próximo 31 de mayo.

"Nosotros estamos comprometidos como la Alcaldía de Panamá a impulsar todas estas actividades familiares y recreativas para que todos los panameños, turistas nacionales e internacionales, pues visiten estas atracciones", afirma Duque.

Actividades destacadas en el Casco Peatonal

El último domingo de cada mes, el Casco Antiguo se llena de vida con una variedad de eventos. Una de las atracciones principales es la Casa de la Municipalidad, que este fin de mes acogerá actividades de la etnia negra. En el Mercado San Felipe Neri, los visitantes podrán disfrutar de una vereda gastronómica con comida antillana, un elemento que no puede faltar en las celebraciones de la etnia negra.

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La Plaza Catedral es el escenario habitual para grupos de salsa, y en esta ocasión, contará con una orquesta de salsa. El cierre del Casco Peatonal será con "Luna Llena de Tambores", una actividad pensada para el disfrute familiar después de las 6 de la tarde.

Además, en el marco del Mundial de fútbol, se realizará un intercambio de figuritas en la Plaza Quinto Centenario y en la playita, que se perfila como el más grande de la ciudad de Panamá. Este evento, programado para el 31 de mayo, también incluirá la transmisión del partido de Panamá, ofreciendo una oportunidad para apoyar a la "marea roja" sin perderse las actividades del casco peatonal.

Impacto económico y desafíos

Desde su implementación, el Casco Peatonal ha demostrado ser un motor económico significativo. Se han recibido alrededor de 800,000 visitantes hasta la fecha, de los cuales un 15% son extranjeros, según indican datos de la Alcaldía de Panamá.

Considerando los 13 domingos en los que se ha llevado a cabo, esta iniciativa ha generado más de 14 millones de dólares en la economía del Casco Antiguo.

"Esta es una de las razones por las cuales el casco peatonal lo hacemos para dinamizar la economía de los comercios del casco antiguo y hemos recibido más de 14 millones de dólares en la economía del Casco Antiguo por esta iniciativa", explica Karla Duque.

La Alcaldía de Panamá busca no solo brindar una oportunidad a turistas y nacionales para conocer el Casco Antiguo, sino también dinamizar la economía de los comerciantes locales.

La Alcaldía de Panamá regula los niveles de ruido y mantiene una comunicación constante con los residentes para asegurar la convivencia. "Nosotros comprometidos también con cuidar nuestras propias leyes y nuestras propias normas", asegura Duque, destacando el compromiso de la alcaldía con la normativa y el diálogo.

El Casco Peatonal continuará celebrándose el último domingo de cada mes, con actividades coordinadas para el resto del año. Para aquellos que se preocupan por el estacionamiento, el estacionamiento de Puerta Sur está disponible, permitiendo un acceso sencillo al Casco Antiguo a través de la calle 13 o la calle 12, donde también habrá actividades y seguridad.