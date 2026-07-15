Vía Centenario: Accidente de tránsito frente al estadio Rod Carew entre dos articulados y una camioneta

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la salida de la vía Centenario, sobre el puente ubicado antes del estadio Rod Carew, en dirección hacia la avenida Ricardo J. Alfaro.

El siniestro involucró a seis vehículos, entre ellos dos articulados, un camión, una camioneta y un auto sedán. Los dos articulados terminaron volcados sobre la vía, uno atravesó a los carriles con dirección a Panamá Oeste, lo que mantiene afectada la circulación vehicular en ambos sentidos.

El camión transportaba tierra, cuya carga quedó esparcida sobre la calzada, por lo que será necesario realizar labores de limpieza antes de restablecer completamente el tránsito en el área.

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Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos, en un tramo donde se están realizando reparaciones. Uno de los camiones, según cuentan, venía chocando varios vehículos.

James Vigil, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, indicó que el hecho dejó a cinco personas heridas de levedad, y no hubo víctimas fatales.

En los últimos días se han registrado varios accidentes en la salida de la Vía Centenario hacia la Ricardo J. Alfaro. El viernes pasado, un auto cuatro por cuatro chocó a un sedán, ocasionándole la muerte a dos personas.