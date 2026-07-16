Minsa preocupado por aumento del consumo de tabaco y productos con nicotina en Chiriquí

Chiriquí mantiene una mayor prevalencia de tabaquismo en comparación con otras provincias y comarcas indígenas del país.

Chiriquí/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) expresaron su preocupación ante el ligero incremento en la prevalencia del consumo de tabaco y productos alternativos con nicotina registrado en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2025, el 7,2 % de la población chiricana consumía tabaco, una cifra superior al 6,4 % reportado en un estudio similar efectuado en 2013.

La jefa regional de Promoción de la Salud, María Juanita Castillo, exhortó a la población a reforzar las acciones de prevención y concienciación para combatir esta adicción y reducir sus efectos sobre la salud.

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También pidió a las instituciones vinculadas con la regulación, comercialización y acceso a cigarrillos y otros productos que contienen nicotina intensificar los controles para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Según las autoridades sanitarias, Chiriquí mantiene una mayor prevalencia de tabaquismo en comparación con otras provincias y comarcas indígenas del país. Esta situación podría estar relacionada con su cercanía y permeabilidad fronteriza con Costa Rica.

Como parte de las acciones de prevención, el próximo viernes se desarrollará un seminario en la sede regional del Minsa para analizar la situación del consumo de tabaco en la provincia.

En la actividad participarán representantes de comités de salud de los distritos de David, Dolega, Gualaca y Barú, quienes abordarán estrategias para fortalecer la prevención y el cumplimiento de las medidas contra el tabaquismo.