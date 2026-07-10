Violento choque en Vía Centenario deja dos muertos y colapsa el tráfico

El accidente ocurrió sobre el puente del Corredor Norte; la parte trasera del sedán quedó destrozada y se generó un gran embotellamiento en la zona.

Ciudad de Panamá/Un accidente de tránsito en la vía Centenario cobró la vida de dos personas este fin de semana. Según las imágenes divulgadas por la cuenta Tráfico Panamá, el impacto fue tan fuerte que la parte trasera de un auto sedán quedó completamente destruida.

Las víctimas mortales fueron un hombre que viajaba en el asiento de atrás, del lado de la conductora, y una dama que lo acompañaba. Ambos fallecieron en la escena del accidente debido a la violencia del choque.

El accidente se registró sobre el puente del Corredor Norte, en dirección hacia la ciudad. Hasta el lugar llegó personal de criminalística para realizar las diligencias de ley, mientras que las autoridades de tránsito trabajaron para despejar la vía.

Como era de esperar, el accidente generó un gran congestionamiento vehicular en la Vía Centenario, una de las principales arterias del país. Los conductores que circulaban por la zona tuvieron que enfrentar largas colas mientras se levantaban los vehículos y se procesaba la escena del crimen.

Este nuevo siniestro vial se suma a la larga lista de accidentes de tránsito que dejan muertos y heridos en las principales vías del país, especialmente en la Vía Centenario y el Corredor Norte, donde la alta velocidad y el flujo constante de vehículos se convierten en factores de riesgo.