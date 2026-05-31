La diligencia judicial se produce luego de que Oliva fuera aprehendido el pasado 29 de mayo en una playa del país, según confirmaron fuentes judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, permanecerá bajo detención provisional luego de que un juez de garantías admitiera la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.