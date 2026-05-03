Panamá/El SKAPA National Series 2026 vivió una intensa jornada de velocidad este fin de semana en el Autódromo de Panamá, donde varios de los principales talentos del kartismo nacional protagonizaron emocionantes finales en el tercer round del campeonato.

La gran figura del día fue Axel Gómez, quien firmó una destacada actuación al conquistar dos categorías durante la jornada, consolidándose como uno de los pilotos más dominantes del certamen.

En la categoría Mini-Swift, Axel Gómez se quedó con la victoria luego de una férrea batalla en pista, resistiendo la presión constante de sus perseguidores más cercanos: Emilio Wong, Maximiliano Schubert, Bogdan Kopytko, Alejandro Mendoza y Alejandro Emiliani, en una de las carreras más disputadas del día.

Más tarde, Gómez volvió a subir a lo más alto del podio al imponerse también en la final de la categoría Micro Swift, ratificando su gran momento competitivo. En esa prueba fue escoltado por León Guzmán, quien terminó segundo, mientras que Óscar Terán completó el podio en la tercera posición.

En la final de la categoría X30-PRO Senior, el piloto José Halphen mostró absoluto control de la carrera y lideró de principio a fin para quedarse con el triunfo.

El podio fue completado por Mateo Santamaría, quien finalizó en la segunda posición, mientras que Ian León cerró tercero tras otra sólida presentación.

En la categoría X30 Junior y Master, el vencedor fue Mateo Santamaría, quien sumó otro triunfo importante en la jornada del campeonato.

Por su parte, en Micro Swift U7, el ganador fue Alberto Quiroga, destacándose entre los más jóvenes talentos del kartismo panameño.

La jornada también dejó acción en la Final Tillotson, donde Alberto Quiroga volvió a subir a lo más alto del podio tras quedarse con la victoria. El segundo lugar fue para Alexis Vanegas Sr, quien completó otra sólida presentación dentro del campeonato.

El tercer round del SKAPA National Series 2026 volvió a demostrar el crecimiento y la competitividad del automovilismo panameño, con carreras cerradas, gran nivel técnico y pilotos emergentes consolidándose en el escenario nacional.

La temporada continúa dejando grandes emociones en el Autódromo de Panamá, con varios nombres perfilándose como protagonistas en la lucha por el campeonato.