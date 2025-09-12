Panamá y Estados Unidos reafirman cooperación en la lucha contra el gusano barrenador

Panamá con apoyo de Estados Unidos, mantuvo durante 16 años la barrera de contención en Darién.

La Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador (COPEG) celebró este viernes 12 de septiembre su reunión anual, un espacio de alto nivel en el que se evaluó la gestión del programa, se revisó la ejecución presupuestaria y se definieron las proyecciones financieras para 2026.

Participó la secretaria general del MIDA, Carlota Mattos, quien destacó a COPEG como un ejemplo de cooperación binacional que, durante más de cuatro décadas, ha tenido un impacto decisivo en la ganadería y el sector pecuario regional.

Mattos recordó que Panamá, con apoyo de Estados Unidos, mantuvo durante 16 años la barrera de contención en Darién.

“Los desafíos globales, como la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, representan nuevos retos que deben enfrentarse con unidad para retomar el control de la plaga en la región” subrayó.

En el encuentro, los directores de COPEG, Carlos Moreno (Panamá) y Cristina Lohs (Estados Unidos), presentaron avances en la producción de moscas estériles, que pasó de 20 millones a 100 millones de pupas semanales, fortaleciendo las acciones de control del gusano barrenador del ganado.

El asesor ejecutivo del Ministerio de la Presidencia, Adolfo Pérez Harari, resaltó la relevancia del programa para Panamá y la región, reiterando el respaldo del Gobierno a las acciones necesarias para su erradicación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Samuel Vernaza, en su rol de presidente pro tempore de la Federación Centroamericana de Carne Bovina, se comprometió a difundir este esfuerzo entre los gremios de la región para reforzar la colaboración regional.

Durante la jornada también se presentó el informe de ejecución presupuestaria del año anterior y se discutió la propuesta de presupuesto operativo para 2026.

Tras el análisis, los comisionados panameños representados firmaron resoluciones que garantizan la continuidad y sostenibilidad del programa.

Este acuerdo, vigente desde 1996 y elevado a ley en 1999, es considerado un pilar de la alianza estratégica entre Panamá y Estados Unidos en materia de sanidad animal, y un referente para la región en la lucha contra el gusano barrenador.