Ataque armado deja 10 muertos en zona rural del centro de México

La fiscalía estatal detalló que nueve personas fallecieron en el lugar por impactos de arma de fuego, mientras que una mujer murió cuando era trasladada a un centro hospitalario.

Diez personas fueron asesinadas a tiros en una zona rural del centro de México, informaron este domingo las autoridades locales, en un nuevo episodio de violencia en un país que se prepara para coorganizar el Mundial de Fútbol que inicia el próximo mes.

Entre las víctimas figuran seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes murieron durante un tiroteo ocurrido dentro de una vivienda en el municipio de Tehuitzingo, ubicado a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, según informó la Secretaría de Seguridad del estado de Puebla.

La fiscalía estatal detalló que nueve personas fallecieron en el lugar por impactos de arma de fuego, mientras que una mujer murió cuando era trasladada a un centro hospitalario.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar”, señaló el fiscal Idamis Pastor.

Agregó además que seis de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que las otras cuatro eran trabajadores.

La Secretaría de Seguridad de Puebla informó que soldados, miembros de la Guardia Nacional y agentes policiales fueron desplegados en la región para investigar el hecho e identificar a los responsables.

México será una de las tres sedes del próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y el partido inaugural está previsto en Ciudad de México.

Aunque el estado de Puebla no será sede de encuentros mundialistas, sí albergará partidos amistosos entre las selecciones de México y Ghana, así como otro encuentro entre España y Perú.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha destacado una disminución en los homicidios desde que asumió el cargo en 2024.

De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario de homicidios bajó cerca de un 40%, pasando de 86,9 casos en septiembre de 2024 a 52,5 en abril de 2026.

No obstante, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos del país. México acumula más de 450 mil asesinatos desde diciembre de 2006, cuando se puso en marcha el operativo militar contra el narcotráfico.

El pasado viernes, otro ataque armado dejó cinco muertos en una vivienda del estado de Guanajuato, considerado uno de los más violentos del país.

Además, a finales de abril, cuatro integrantes de una familia, incluidos dos menores de edad, fueron asesinados en una residencia de Ciudad de México. Las autoridades relacionaron ese crimen con el robo de vehículos y objetos de valor.