Migración habilita proceso de retorno voluntario para venezolanos que quieran regresar a Venezuela

Los vuelos de repatriación serán financiados completamente por el Memorando de Entendimiento Migratorio suscrito entre Panamá y Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración informó que los ciudadanos venezolanos que se encuentren actualmente en territorio panameño y deseen acogerse al programa de retorno voluntario a Venezuela podrán iniciar el proceso de registro y orientación a través de las oficinas de la institución a nivel nacional.

Según el comunicado oficial, los interesados también podrán comunicarse al número habilitado por la entidad para recibir información adicional sobre el procedimiento y los requisitos establecidos para aplicar al traslado. Los ciudadanos venezolanos deberán presentar su pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad de su país de origen, además de la documentación correspondiente de sus acompañantes, en caso de viajar con familiares.

La entidad explicó que aquellas personas que no cuenten con documentos vigentes permanecerán temporalmente en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y se coordina el boleto comercial necesario para el viaje de retorno. Los interesados tendrán hasta el próximo 13 de mayo para completar el registro requerido y formalizar la solicitud ante las autoridades migratorias panameñas.

Las autoridades indicaron que el traslado será financiado en su totalidad como parte del Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, iniciativa que busca fortalecer una migración ordenada, segura y regular en la región.

El anuncio se da en medio de los esfuerzos regionales para atender el flujo migratorio y establecer mecanismos de asistencia para ciudadanos que desean regresar voluntariamente a sus países de origen.