Operativos migratorios dejan citaciones y detección de extranjeros en situación irregular

Las autoridades reiteran a los extranjeros que deben portar sus documentos personales y mantener vigente su estatus migratorio en Panamá.

Dos operativos de verificación migratoria realizados en distintos puntos de la ciudad de Panamá dejaron como resultado varias personas citadas y remitidas a las autoridades por presuntas irregularidades relacionadas con su estatus migratorio y actividades laborales no autorizadas.

Las acciones, denominadas “Mercurio” y “Vigilancia Total”, fueron desarrolladas por unidades del Servicio Nacional de Migración en coordinación con la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y otras entidades estatales.

El operativo “Mercurio” se llevó a cabo en sectores como Albrook, Vía España, Bella Vista, Calidonia y Centennial, donde las autoridades verificaron a 20 ciudadanos extranjeros. Según el reporte oficial, seis personas fueron detectadas en condición irregular. De ellas, cinco —de nacionalidades colombiana, nicaragüense y venezolana— presuntamente realizaban actividades lucrativas sin contar con el permiso de trabajo correspondiente. Además, un ciudadano colombiano fue conducido por evasión de un puesto de control migratorio.

Paralelamente, el operativo “Vigilancia Total” se desarrolló en el sector del Terraplén y áreas cercanas, donde las autoridades inspeccionaron 26 establecimientos comerciales y verificaron a 90 personas.

Como resultado de estas diligencias, se emitieron seis citaciones y cinco personas fueron remitidas ante las autoridades competentes por posibles faltas migratorias. Entre las irregularidades detectadas figuran estadía vencida, ingreso irregular al país y desempeño de actividades laborales sin autorización legal.

Las autoridades también realizaron verificaciones de historial migratorio y reiteraron el llamado a la población extranjera a portar sus documentos personales y mantener vigente su estatus migratorio en Panamá.