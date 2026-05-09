Socorristas de Indonesia recuperan el cuerpo de uno de los tres excursionistas muertos tras erupción volcánica

El Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, se encuentra en el nivel dos del sistema de alerta de cuatro niveles del país desde 2008.

Los rescatistas indonesios recuperaron el sábado el cuerpo de uno de los tres excursionistas que murieron en una erupción volcánica en una zona restringida y sísmicamente activa, informó un funcionario de rescate.

El monte Dukono, en la isla de Halmahera, entró en erupción el viernes, lanzando una nube de ceniza de 10 kilómetros de altura al cielo, sin que hubiera pueblos o aldeas lo suficientemente cerca como para enfrentar una amenaza inmediata. La erupción mató a dos excursionistas de Singapur y a uno de Indonesia, informó el viernes el jefe de la policía local, Erlichson Pasaribu.

Otros 17 montañistas, incluidos siete singapurenses, fueron evacuados sanos y salvos. Los rescatistas que rastreaban el área alrededor del borde del cráter del volcán encontraron el cuerpo de una mujer, informó Iwan Ramdani, jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, sin especificar su nacionalidad.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate encontró a la víctima fallecida a las 14H30 (05H30 GMT) junto con su mochila", declaró Iwan en un comunicado. Añadió que el cuerpo fue trasladado a un hospital local para su identificación.

Imágenes compartidas por la agencia de rescate mostraron a un equipo transportando una bolsa negra para cadáveres en una camilla improvisada montaña abajo. La búsqueda de las víctimas restantes fue suspendida debido a las lluvias y la ceniza volcánica, y se reanudará el domingo, indicó Iwan.

El volcán volvió a entrar en erupción varias veces el sábado, y en una ocasión expulsó una columna de ceniza de aproximadamente tres kilómetros de altura, según el Centro Nacional de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos.

Información preliminar sugiere que los cuerpos de los dos singapurenses estaban a unos 20 o 30 metros (65-100 pies) del borde del cráter, indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres.

El Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, se encuentra en el nivel dos del sistema de alerta de cuatro niveles del país desde 2008. Las autoridades impusieron una zona de exclusión de cuatro kilómetros alrededor del cráter desde diciembre de 2024, según Lana Saria, jefa de la Agencia Geológica del gobierno.

Erlichson, de la policía, declaró el viernes que los excursionistas habían ignorado los avisos publicados en redes sociales y las señales de advertencia colocadas en la entrada del sendero para mantenerse alejados.