Dos pilotos taiwaneses mueren en accidente durante vuelo de entrenamiento

El avión monomotor de hélice se precipitó a tierra poco después de las 08H00 locales (00H00 GMT) al norte de la base aérea de Gangshan, en la ciudad portuaria austral de Kaohsiung, señaló el ministerio.

Taiwán/Un avión taiwanés de entrenamiento militar sufrió este martes un accidente durante un ejercicio de simulación de fallo de motor que provocó la muerte de los dos pilotos, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Tras el incidente, las fuerzas aéreas de esa isla autónoma reclamada por China suspendieron los vuelos de entrenamiento con aeronaves T-34, el modelo implicado en el suceso.

El avión monomotor de hélice se precipitó a tierra poco después de las 08H00 locales (00H00 GMT) al norte de la base aérea de Gangshan, en la ciudad portuaria austral de Kaohsiung, señaló el ministerio.

La Fuerza Aérea creó una comisión para investigar las causas del accidente, ocurrido unos 20 minutos después del despegue.

Ambos pilotos eran tenientes coroneles, de 41 y 45 años de edad. Según dijo el inspector general de la Fuerza Aérea, el general Chiang Yi-cheng, ninguno informó de problemas con la aeronave antes del suceso.

"Durante todo el vuelo no hubo comunicaciones anormales de radio", declaró en rueda de prensa.

La Fuerza Aérea de Taiwán suele usar estos modelos monomotor del fabricante Beechcraft como avión principal de entrenamiento para sus pilotos, según el sitio web del Ministerio de Defensa.

Este tipo de aeronave fue entregado por primera vez a Taiwán en 1984.

En enero se registró otro accidente durante un entrenamiento, en ese caso con un caza de combate F-16 que se estrelló frente a la costa este de la isla. El piloto habría logrado eyectarse del avión, pero no fue encontrado.