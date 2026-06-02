Riesgo eléctrico y usurpación de viviendas: la otra cara del proyecto Ciudad Esperanza en Arraiján

El Miviot registró el ingreso de personas a apartamentos cuyos beneficiarios no estuvieron presentes durante la fase de entrega

El director provincial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) de Panamá Oeste, Ariel Guevara, confirmó que en las fases 8 y 9 del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, en Arraiján, se han registrado ocupaciones irregulares de apartamentos y conexiones eléctricas ilegales que representan un riesgo para los residentes.

De las más de 200 unidades habitacionales entregadas en la fase más reciente del proyecto, la mayoría registra conexiones eléctricas instaladas de forma ilícita por personas que aún no han formalizado sus contratos con la institución.

Guevara explicó que las conexiones irregulares fueron detectadas durante recorridos realizados esta semana como parte del acompañamiento institucional. El funcionario advirtió que estas instalaciones representan un riesgo real: pueden provocar cortocircuitos y afectar la totalidad de cada torre residencial.

"Los medidores ya conectados son de las personas que están residiendo. Los otros no están pagando, no han hecho su contrato", señaló el director provincial, quien indicó que el Departamento de Ingeniería del Miviot ya aplicó los correctivos necesarios en el proyecto.

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Usurpaciones con perfil conocido

Además de las conexiones ilegales, el Miviot registró el ingreso de personas a apartamentos cuyos beneficiarios no estuvieron presentes durante la fase de entrega. Guevara precisó que los responsables no son grupos delictivos externos, sino residentes de fases anteriores del mismo proyecto que intentaron asignar las unidades a familiares.

Ante estas situaciones, la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el deterioro registrado en locales comunitarios del proyecto, que el funcionario atribuyó a actos vandálicos cometidos por menores de edad.

El agua, una deuda pendiente

El director provincial también reconoció que el suministro de agua continúa siendo el principal problema no resuelto en Ciudad Esperanza y en el distrito de Arraiján en general. Guevara admitió que durante la visita del presidente el abastecimiento fue mayor, pero no permanente: para lograrlo, el Idaan debió cortar el suministro a otras comunidades de la zona.

La solución estructural se proyecta para 2027, cuando se espera la activación de una nueva planta potabilizadora que alivie el déficit hídrico en el distrito.

Policía Nacional con presencia permanente

El funcionario destacó que agentes de la Policía Nacional han mantenido presencia continua durante todo el proceso de entrega de las fases 8 y 9, y que el ambiente en el proyecto refleja actualmente un nivel de orden y tranquilidad superior al reportado semanas atrás por medios digitales.