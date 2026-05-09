Más de una tonelada de droga es decomisada en los primeros ocho días de mayo

El balance operativo también incluyó 170,730 verificaciones ciudadanas , realizadas durante los controles desplegados en todo el territorio nacional.

La Operación Intervención Control Territorial Focalizada”, desarrollada del 1 al 8 de mayo, dejó como resultado la incautación de 1,074 paquetes de droga, el decomiso de 28 armas de fuego y la aprehensión de 788 personas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

Según el informe oficial, del total de aprehendidos, 415 fueron capturados por oficio, 41 en flagrancia, 285 por faltas administrativas, 27 vinculados al microtráfico y 20 por narcotráfico, como parte de las acciones ejecutadas para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el desarrollo de la operación también se llevaron a cabo 197 diligencias de allanamiento, que permitieron decomisar 282 municiones y B/. 656.50 en efectivo, además de recuperar 12 vehículos con denuncia de robo y hurto.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad implementadas en diferentes sectores del país, con el objetivo de frenar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas.

El balance operativo también incluyó 170,730 verificaciones ciudadanas, realizadas durante los controles desplegados en todo el territorio nacional.