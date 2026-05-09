Equipo pesado choca contra barrera central y provoca tranque descomunal en la vía Centenario

Un fuerte accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado en la vía Centenario, cerca del río Pedro Miguel, generó un enorme congestionamiento vehicular en dirección hacia la ciudad Capital, luego de que un vehículo de carga pesada perdiera el control e impactara varios automóviles. En el hecho estuvieron involucrados al menos tres vehículos, situación que obligó a las autoridades a mantener parcialmente cerrada la carretera, dejando habilitado únicamente un carril durante varias horas.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor del equipo articulado habría perdido el control del vehículo, chocando contra la franja central de la vía y destruyendo parte de la estructura metálica divisoria. En el impacto, varios vehículos resultaron afectados.

La colisión provocó un tranque descomunal en uno de los principales accesos hacia la capital, afectando a cientos de conductores que quedaron atrapados en largas filas mientras se desarrollaban las labores de remoción y limpieza.

Equipos de emergencia y unidades de tránsito se trasladaron al lugar para atender la situación y coordinar el flujo vehicular, mientras llegaba personal de grúa para retirar el articulado accidentado, proceso que tomó varias horas debido a la magnitud del incidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución y utilizar rutas alternas para evitar mayores retrasos en el área de la vía Centenario.