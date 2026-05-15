¿Qué pasó con Luis Miguel: hospitalización o rumor?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de ningún problema de salud, mientras que su entorno cercano insiste en que el cantante continúa con su vida habitual fuera del foco mediático.

Una ola de especulaciones sobre la supuesta hospitalización del cantante mexicano Luis Miguel circuló este viernes 15 de mayo en distintos medios de comunicación y redes sociales, luego de reportes que señalaban que el artista habría presentado un problema cardíaco que requirió atención médica de emergencia en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, medios internacionales como Infobae indicaron que fuentes cercanas al intérprete desmintieron categóricamente dicha información, asegurando que el artista se encuentra en perfecto estado de salud.

Desde el cierre de su exitosa gira mundial en 2024, “El Sol de México” se ha mantenido alejado de la vida pública y de las redes sociales, lo que ha alimentado en varias ocasiones rumores sobre su estado de salud y su vida personal.

La última aparición pública del cantante habría ocurrido recientemente en un restaurante de Salamanca, España, donde fue visto acompañado de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

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Luis Miguel, considerado uno de los artistas latinos más influyentes de la música en español, cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonado con múltiples premios, incluidos varios premios Grammy y Grammy Latino, gracias a éxitos que han marcado generaciones como La incondicional, Ahora te puedes marchar y Hasta que me olvides.

Su estilo interpretativo, su presencia escénica y su capacidad para reinventarse en distintas etapas musicales lo han consolidado como una de las figuras más importantes de la balada y el pop latino a nivel internacional.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de ningún problema de salud, mientras que su entorno cercano insiste en que el cantante continúa con su vida habitual fuera del foco mediático.