El ejército israelí anunció este miércoles que lanzó una nueva andanada de ataques contra Teherán

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio.

Nuevos ataques de Israel contra Teherán

El ejército israelí anunció este miércoles que lanzó una nueva andanada de ataques contra Teherán y afirmó que esta ofensiva tiene como objetivo infraestructuras militares pertenecientes al "régimen iraní".

Una potente explosión sacudió Teherán este miércoles por la noche, informaron periodistas de AFP, y medios estatales iraníes reportaron múltiples explosiones en el oeste de la capital.

La agencia oficial iraní IRNA afirmó que 1.045 personas, entre civiles y militares, murieron en el país desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense.

Israel entra en Líbano

Las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas en el sur de Líbano, indicó a la AFP una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) este miércoles.

Israel afirmó de su lado que tropas de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operan en el sur del Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá reportó combates "directos" con el ejército israelí.

72 muertos y 83.000 desplazados en Líbano

Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 72 personas, herido a 437 y obligado a 83.000 a dejar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, anunciaron las autoridades libanesas este miércoles.

100.000 desplazados de Teherán

La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, afirmó este miércoles que unas 100.000 personas huyeron de Teherán en los dos primeros días de guerra.

Irán agradece a España su "conducta responsable"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció a España su "conducta responsable", después de que Madrid se negara a permitir que aviones de guerra estadounidenses usaran sus bases contra la república islámica.

Tras el reivindicativo "no a la guerra" del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Donald Trump amenazó con suspender el comercio entre ambos países.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles tener "entendido que, en las últimas horas, (España acordó) cooperar con el ejército estadounidense".

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" esa versión.

Catar y Turquía expresan su indignación

El primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró este miércoles "inaceptables" los ataques contra Turquía.

Por su parte, Turquía convocó al embajador iraní después de que un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia su espacio aéreo fuera abatido por los sistemas de defensa de la OTAN. Un alto funcionario turco afirmó que su país "no era el objetivo".

Tripulación rescatada en el estrecho de Ormuz

La marina de Omán rescató a 24 tripulantes de un buque portacontenedores alcanzado por misiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y especialmente importante para los petroleros.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron tener el "control total" del estrecho, donde la consultora Kpler indicó que el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana.

Irán amenaza con atacar embajadas israelíes

Las fuerzas armadas iraníes amenazaron con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados".

EEUU afirma que hundió un buque iraní

Un submarino estadounidense torpedeó y "hundió un buque de guerra iraní" cerca de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata "IRIS Dena". Otros 32 marineros fueron rescatados y continúa la búsqueda de 61 desaparecidos.

Irán ataca Kurdistán iraquí e Israel

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el miércoles que dispararon más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Los Guardianes de la Revolución también dijeron que atacaron a grupos armados de la oposición hostiles a Teherán en la región autónoma kurda de Irak.