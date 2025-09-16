Diputado Neftalí Zamora aclara que su proyecto de ley no busca quitarle los cupos a los taxistas

El proyecto busca reformar esta situación para que las concesiones se otorguen por licitación pública, lo que permitiría al Estado establecer contrapesos y regulaciones claras.

El diputado de la bancada Vamos, Neftalí Zamora, explicó que su proyecto de ley nace de la necesidad de enfrentar el deficiente servicio de transporte público en Panamá Norte. Tras un año en la Comisión de Transporte, Zamora entendió que la deficiencia se debe a que la normativa actual otorga a las concesionarias un "privilegio gratuito", al ser dueñas de las rutas sin fecha de vencimiento. Esto permite un sistema desordenado donde se cobran cupos y zarpes ilegales a los operadores de bus.

Proponen política de reinserción escolar y alertan que por mes se producen 1,000 'ninis'

El proyecto busca reformar esta situación para que las concesiones se otorguen por licitación pública, lo que permitiría al Estado establecer contrapesos y regulaciones claras. Entre los aspectos más importantes, el proyecto pretende definir:

Límites de ruido.

Precios justos por ruta.

Horas de servicio obligatorias.

Zamora destacó que la normativa actual no permite evaluar si el servicio es bueno, ni permite a los usuarios presentar quejas que tengan un impacto real en la concesión. Por el contrario, la relación no es equitativa, ya que las concesiones no son responsables de los malos resultados del servicio, a pesar de cobrar por él.

El diputado negó rotundamente que el proyecto busque eliminar las organizaciones de transporte, asegurando que lo que busca es beneficiar a los buenos conductores organizados. Afirmó que el proyecto les daría la oportunidad de obtener un préstamo para adquirir sus propios buses y mejorar el servicio, algo que el actual "limbo jurídico" les impide. Zamora enfatizó que el sistema actual se basa en "palanca de la mala", donde solo aquellos con cercanía al poder obtienen concesiones.

Zamora reconoció que la lucha no es nueva y recordó que, tras presentar su proyecto, la Asamblea fue bloqueada por más de 40 buses. Lamentó que algunos transportistas se nieguen a discutir la ley, como si fuera perfecta, a pesar de que la realidad del panameño de a pie es muy diferente. Mencionó la exposición a ruidos molestos, exceso de velocidad y el riesgo de vida que enfrentan los usuarios. Zamora subrayó que ha habido una veintena de muertes en Panamá Norte por el manejo irresponsable de algunos transportistas, y que en estos casos las concesionarias no han asumido ninguna responsabilidad.

El diputado aclaró que su proyecto de ley se enfoca exclusivamente en el transporte colectivo (masivo) y no afecta a los taxistas. Desmintió los rumores de que busca quitarles los cupos a los taxis, calificándolos de "falsos". Aunque reconoció que el servicio de taxis debe mejorar, insistió en que las quejas más urgentes de los vecinos se centran en el desorden, la velocidad y el servicio general del transporte colectivo.

Zamora admitió que el camino es difícil, pero afirmó que presentó la ley porque entiende que es lo que necesita el país. Señaló que la responsabilidad recae en sus colegas si el proyecto no avanza. Hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Transporte, Shirley Castañedas, para que sea valiente y discuta el tema, que es crucial para el usuario.

Robert Redford, la leyenda de Hollywood, muere a los 89 años

El diputado destacó la necesidad de una verdadera representación del usuario en la junta directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, algo que, según él, ha estado ausente por décadas. Insistió en que la voz del usuario debe ser escuchada y que la normativa debe permitir quejas que lleven a la evaluación y, de ser necesario, a la revocación de las concesiones.