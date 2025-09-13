Transportistas de Herrera en pie de guerra contra reformas al sistema de concesionarias

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera , pidió calma a los transportistas asegurando que es solo una propuesta que deberá ser consultada.

Herrera/En medio del debate legislativo del proyecto de ley que busca reformar la Ley 14 de 1993, sus modificaciones en la Ley 34 de 1999 y la resolución de 2003, que regulan el transporte terrestre público de pasajeros, transportistas de la provincia de Herrera se reunieron con dirigentes de rutas para analizar el impacto de la propuesta.

Los transportistas de esta provincia se declararon en estado de alerta. Aseguran que no se oponen a la actualización de las leyes, pero advierten que los artículos que se pretenden eliminar ponen en riesgo el sistema de transporte, especialmente en lo relacionado con la figura de las concesionarias, que la propuesta busca eliminar.

Hay mucha preocupación en el sector con estas intenciones que se están dando. La pretensión es eliminarnos y no lo vamos a permitir. Nosotros proponemos cumplir la actual Ley 14 de 1993, que establece que el Estado tiene la obligación de concesionarnos a todas las prestatarias”, declaró Elpidio Delgado, representante de Conacontrap.

Solo el miércoles, dirigentes transportistas, dueños de taxi y palancas (conductores) realizaron una caravana en las principales vías de la ciudad capital hasta la Asamblea Nacional para exigir su participación en el debate

El proyecto, impulsado por el diputado panameñista Edwin Vergara, tiene como objetivo, según el proponente, poner fin a los abusos en la prestación del servicio de transporte selectivo y en la asignación de cupos de taxis, un negocio que, de acuerdo con varios diputados, se ha distorsionado en los últimos años.

La reforma plantea modificaciones a las normas de 1999 y 2003, así como la eliminación de la figura de la “cartaval”, que ha servido para multiplicar cobros a los conductores y alimentar un sistema considerado “viciado”. Según Vergara, en el país existen entre 85 mil y 90 mil cupos, muchos de ellos concentrados en manos de intermediarios y prestatarias, lo que ha generado un monopolio difícil de romper.

La diputada Grace Hernández, quien respalda la propuesta, subrayó que el proyecto busca dar mayor transparencia al sistema.

“Una de las ideas es que en la página web de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se publique quiénes son los dueños de los cupos. Es momento de pensar en el ciudadano y no en el dinero”, enfatizó.

La iniciativa también permitiría que los propietarios de cupos conformen nuevas prestatarias, rompiendo la exclusividad que se mantiene desde 2003. Actualmente, los conductores están obligados a pertenecer a las prestatarias ya existentes, que —además de ser juez y parte— concentran el control del sector.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, pidió calma a los transportistas asegurando que es solo una propuesta que deberá ser consultada. La propuesta debe analizarse en la Comisión de Comunicación Transporte a cargo de la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda.

Con información de Eduardo Javier Vega.